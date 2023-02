Tylko w ciągu jednej doby policjanci na terenie powiatu nowotarskiego zatrzymali do kontroli trzech mężczyzn, którzy kierowali samochodami bez uprawnień. Dwóch z nich dodatkowo było pod wpływem alkoholu, a jeden miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Wszyscy trzej odpowiedzą przed sądem.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak informuje rzecznik nowotarskiej policji Dorota Garbacz "pomimo surowych konsekwencji nadal zdarzają się osoby, które bez uprawnień wsiadają za kierownicę".

Tylko minionej doby nowotarscy policjanci zatrzymali do kontroli trzech mężczyzn, którzy prowadzili pojazdy bez wymaganych uprawnień. W Rabie Wyżnej kierujący toyotą 62-letni mężczyzna przekroczył dozwoloną prędkość o 20 km/h. Kiedy został zatrzymany przez policjantów z nowotarskiej grupy Speed, okazało się, że posiadał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i decyzją limanowskiego starosty cofnięte uprawnienia do kierowania. Za te występki grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy nawet do 5 lat.

Wieczorem, w Rdzawce mężczyzna kierujący nissanem stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w zaspę śnieżną. Na miejscu policjanci ustalili, że 39-latek siedzący za kierownicą nigdy nie miał prawa jazdy i na dodatek był pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Czeka go teraz spotkanie z sędzią, przed którym będzie tłumaczył się ze swojego lekkomyślnego postępowania.

Natomiast rano w Nowym Targu uwagę policjantów zwróciło zachowanie kolejnego kierowcy, który miał problem z utrzymaniem prawidłowego toru jazdy. Po zatrzymaniu do kontroli okazało się, że 28-latek również nie posiadał uprawnień i był pod wpływem alkoholu – ponad 0,5 promila.

Policja przypomina, że po zmianie przepisów kierowanie samochodem bez wymaganych uprawnień jest karane przez sąd, a nie w postepowaniu mandatowym i grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywna od 1 500 nawet do 30 tysięcy złotych. Orzeka się także zakaz prowadzenia pojazdów. 39 oraz 28-latek odpowiedzą również za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, za co grozi zakaz prowadzenia pojazdów, wysoka grzywna i kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności.