Trening z mistrzami na konferencji „Biegowe 360 Stopni” w Zakopanem

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Miłośnicy biegania z całej Polski już niebawem spotkają się w Zakopanem, by wziąć udział w czwartej edycji konferencji „PKO Biegowe 360 Stopni”. Wydarzenie, które odbędzie się w dniach 23–25 października, to nie tylko bogaty program wykładów, lecz przede wszystkim unikalna okazja do wspólnego treningu z gwiazdami polskiej lekkoatletyki.

Centralny Ośrodek Sportu w Zakopanem już wkrótce stanie się miejscem wyjątkowych spotkań biegaczy amatorów z utytułowanymi sportowcami. Lista zaproszonych gości robi wrażenie – to m.in. Iga Baumgart-Witan, Natalia Bukowiecka, Małgorzata Hołub-Kowalik, Justyna Święty-Ersetic, Sofia Ennaoui, Joanna Jóźwik, Adam Kszczot oraz Piotr Lisek.

To właśnie z nimi uczestnicy będą mogli nie tylko porozmawiać, ale i wspólnie trenować.

Niedzielny dzień praktyczny został zaplanowany jako kulminacja konferencji. To wtedy teoria spotka się z praktyką – uczestnicy będą mogli doskonalić technikę biegu, uczyć się poprawnego wykonywania ćwiczeń siłowych czy sprawniejszego pokonywania podbiegów pod okiem mistrzów. Joanna Jóźwik poprowadzi zajęcia z rozgrzewki i rozciągania, Adam Kszczot przybliży tajniki treningu siłowego dla biegaczy, a Natalia Bukowiecka pokaże, jak prawidłowo wykorzystywać skipy i płotki.

„Biegowe 360 stopni” powraca do Zakopanego. Elita ekspertów, najnowsza wiedza i setki pasjonatów biegania W październiku Zakopane ponownie stanie się stolicą polskiego biegania. Przed nami czwarta edycja konferencji „Biegowe 360 stopni” – wydarzenia, które łączy najwybitniejszych polskich lekkoatletów, trenerów, ekspertów i setki pasjonatów biegania. W…

Jak podkreślają organizatorzy, praktyczny dzień z udziałem lekkoatletów ma umożliwić uczestnikom zdobycie nie tylko inspiracji, ale i konkretnych umiejętności, które będzie można wykorzystać w codziennych treningach.

„Bezpośredni kontakt z wybitnymi lekkoatletami, możliwość obserwowania ich pracy i wspólne wykonywanie ćwiczeń to okazja, by lepiej zrozumieć własny trening oraz poznać rozwiązania, z których korzystają najlepsi” – podkreślają organizatorzy wydarzenia.

Kompleksowe podejście do biegania – wiedza i doświadczenie

Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmi: „Biegacz kompletny: trening, zdrowie, technologia, społeczność i długowieczność”. Program konferencji został opracowany tak, by łączyć wiedzę trenerów, fizjologów, fizjoterapeutów i dietetyków z doświadczeniem czołowych zawodników.

Przez dwa dni poprzedzające niedzielne laboratoria uczestnicy będą mogli wziąć udział w wykładach, debatach i spotkaniach z ekspertami. Poruszane tematy obejmą zagadnienia fizjologii, praktyki treningowej, regeneracji, nowoczesnych technologii oraz profilaktyki zdrowotnej.

To wiedza, którą uczestnicy będą mogli wykorzystać od razu po powrocie do swoich treningów i to niezależnie od tego, czy przygotowują się do pierwszej ‘piątki’, maratonu czy po prostu chcą biegać zdrowiej i przez wiele lat – tłumaczy Adam Kszczot, jeden z ekspertów merytorycznych konferencji.

Biegowe (foto: Łukasz Szeląg) / materiały udostępnione

Biegowa społeczność i integracja

Konferencja „PKO Biegowe 360 Stopni” to nie tylko wykłady i treningi, ale również spotkanie społeczności, którą łączy wspólna pasja do ruchu. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w porannych rozruchach, rozmowach z prelegentami, a także w biegu integracyjnym. Osoby, które zdecydują się przyjechać do Zakopanego wcześniej, już w czwartek, 22 października, rozpoczną udział od rejestracji, biegu integracyjnego oraz panelu otwarcia poświęconego zmianom w postrzeganiu biegania.

Sobotni wieczór przyniesie sportowe emocje podczas biegu „PKO Dycha Pod Krokwią”, który towarzyszy konferencji.

W niedzielę, na zakończenie wydarzenia, odbędzie się panel dyskusyjny „Co naprawdę jest najważniejsze w rozwoju biegacza?”, podczas którego podsumowane zostaną najważniejsze wnioski i doświadczenia z całego spotkania.

Inspiracja i motywacja – wyjątkowa atmosfera Zakopanego

Na uczestników czeka nie tylko solidna dawka wiedzy i praktycznych umiejętności, ale również niepowtarzalna atmosfera. Konferencja to miejsce spotkań osób, które łączy prawdziwa pasja do biegania. Jak podkreśla Natalia Bukowiecka z InPost Sport Teamu:

„Można posłuchać świetnych ekspertów, porozmawiać z zawodnikami, wspólnie potrenować i poznać osoby, które inspirują do działania. To wydarzenie daje ogromną dawkę wiedzy i motywacji, ale przede wszystkim świetną atmosferę”.

Tegoroczna edycja zapowiada się jako prawdziwe święto dla wszystkich miłośników biegania – zarówno tych, którzy szukają nowych inspiracji, jak i tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę ze sportem. Zakopane na kilka dni stanie się stolicą polskiego biegania, gdzie teoria spotka się z praktyką, a pasja do ruchu połączy ludzi w każdym wieku.

