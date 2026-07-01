„Biegowe 360 stopni” powraca do Zakopanego. Elita ekspertów, najnowsza wiedza i setki pasjonatów biegania

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W październiku Zakopane ponownie stanie się stolicą polskiego biegania. Przed nami czwarta edycja konferencji „Biegowe 360 stopni” – wydarzenia, które łączy najwybitniejszych polskich lekkoatletów, trenerów, ekspertów i setki pasjonatów biegania. W tym roku uczestnicy będą mogli liczyć na jeszcze bogatszy program, praktyczne warsztaty, spotkania z mistrzami oraz wyjątkową atmosferę.

Bieganie na przestrzeni ostatnich lat przestało być tylko jedną z wielu dyscyplin sportowych. Dla tysięcy Polaków stało się sposobem na zdrowie, budowanie relacji, a także świadomy rozwój. Ta zmiana znalazła swoje odzwierciedlenie w programie konferencji „Biegowe 360 stopni”, która już po raz czwarty zagości w Centralnym Ośrodku Sportu w Zakopanem. Jak podkreślają organizatorzy, wydarzenie to skierowane jest zarówno do biegaczy amatorów, jak i trenerów, fizjoterapeutów czy osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z bieganiem.

„Biegowe 360 stopni” to inicjatywa, za którą stoją uznani polscy lekkoatleci, na czele z Natalią Bukowiecką, Joanną Jóźwik i Adamem Kszczotem. Wśród prelegentów znajdą się również medaliści igrzysk olimpijskich, mistrzostw Europy i świata, trenerzy, eksperci z zakresu medycyny sportowej, fizjoterapii, dietetyki i nowoczesnych technologii treningowych.

Program konferencji – wiedza, praktyka, innowacje

Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 23-25 października 2026 roku. Hasłem przewodnim będzie „Biegacz kompletny: trening, zdrowie, technologia, społeczność i długowieczność”. Organizatorzy zdecydowali się odejść od klasycznego podziału według dystansów, stawiając na kompleksowe podejście do rozwoju biegacza.

Program tegorocznej konferencji został zbudowany właśnie wokół takiego podejścia. Łączy fizjologię, praktykę treningową, regenerację, technologię i doświadczenie najlepszych specjalistów. To wiedza, którą uczestnicy będą mogli wykorzystać od razu po powrocie do swoich treningów – niezależnie od tego, czy przygotowują się do pierwszej „piątki”, maratonu czy po prostu chcą biegać zdrowiej i przez wiele lat – podkreśla Adam Kszczot, współodpowiedzialny za merytoryczne przygotowanie konferencji.

W programie znajdą się wykłady, warsztaty praktyczne, wspólne treningi, panele dyskusyjne oraz zajęcia laboratoryjne. Uczestnicy dowiedzą się m.in., jak rozwija się organizm podczas pierwszych miesięcy biegania, czym różnią się światowe szkoły treningowe, jak interpretować dane z zegarków sportowych oraz jak wykorzystać trening siłowy do poprawy wyników.

Nowe wyzwania i tematy – zdrowie, technologia i długowieczność

W tym roku szczególnie mocno wybrzmią tematy, które jeszcze niedawno rzadko pojawiały się podczas wydarzeń biegowych. Eksperci omówią kwestie zdrowia psychicznego, długowieczności sportowej, fizjologii kobiet, mikrobiomu, regeneracji oraz rosnącej roli sztucznej inteligencji i analizy danych w planowaniu treningów. Tak szerokie ujęcie problematyki ma pomóc uczestnikom nie tylko trenować efektywniej, ale także świadomie dbać o swoje zdrowie i rozwój przez wiele lat.

Praktyka i społeczność – siła spotkań w Zakopanem

Jedną z największych zalet konferencji „Biegowe 360 stopni” jest połączenie teorii z praktyką. Obok wykładów i debat zaplanowano treningi terenowe, warsztaty z analizy techniki biegu, zajęcia z treningu siłowego, interpretacji danych z urządzeń sportowych czy biegania w górach. Nie zabraknie również wspólnych porannych rozruchów, integracyjnych spotkań oraz biegu towarzyszącego „Dycha Pod Krokwią”.

Od pierwszej edycji w Zakopanem gościli najwybitniejsi polscy zawodnicy i trenerzy, m.in. Joanna Jóźwik, Adam Kszczot, Henryk Szost, Marek Plawgo, Aleksander Matusiński, Piotr Lisek, Natalia Bukowiecka, Mateusz Kaczor czy Andrzej Bargiel. To właśnie możliwość bezpośrednich rozmów z praktykami oraz wymiany doświadczeń sprawiła, że wydarzenie zyskało opinię jednego z najcenniejszych projektów edukacyjnych dla biegaczy w Polsce.

„Biegowe 360 stopni” to wyjątkowe miejsce, bo spotykają się tu ludzie, których naprawdę łączy pasja do biegania. Można posłuchać świetnych ekspertów, porozmawiać z zawodnikami, wspólnie potrenować i poznać osoby, które inspirują do działania. To wydarzenie daje ogromną dawkę wiedzy i motywacji, ale przede wszystkim świetną atmosferę. Jeśli kochasz bieganie albo dopiero zaczynasz swoją przygodę z tym sportem, naprawdę warto przyjechać do Zakopanego i przeżyć to razem z nami – zachęca multimedalistka olimpijska Natalia Bukowiecka, ambasadorka projektu.

Rejestracja i szczegóły wydarzenia

Zapisy na konferencję oraz bieg „Dycha Pod Krokwią” już ruszyły na stronie internetowej www.biegowe360.pl. Organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy chcą rozwijać swoją pasję do biegania, zdobywać najnowszą wiedzę i wymieniać doświadczenia z najlepszymi w kraju.

Wydarzenie potrwa trzy dni, od 23 do 25 października 2026 roku. Zakopane na ten czas zamieni się w centrum polskiej społeczności biegowej – miejsce, gdzie wiedza spotyka się z praktyką, a pasja z inspiracją i przyjaźnią.