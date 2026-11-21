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W Tatrach zima rozgościła się na dobre. Na Kasprowym Wierchu leży już 30 cm śniegu, a w Dolinie Pięciu Stawów Polskich 25 cm. Intensywne opady, silny wiatr i pierwsze ostrzeżenia lawinowe sprawiają, że warunki na szlakach są bardzo trudne. Służby apelują o ostrożność.

W sobotę służby Tatrzańskiego Parku Narodowego poinformowały o gwałtownym pogorszeniu warunków turystycznych w wyższych partiach gór.

Na Kasprowym Wierchu pokrywa śnieżna sięga już 30 cm, a w Dolinie Pięciu Stawów Polskich - 25 cm. Śnieg intensywnie pada także w Zakopanem, a na szlakach pojawiło się oblodzenie.

„Pokrywa śnieżna jest nierównomiernie rozłożona. Miejscami tworzą się głębokie zaspy, w innych odsłonięty jest lód” - ostrzegają pracownicy parku w komunikacie.

Ostrzeżenie lawinowe

Od wysokości 1600 m n.p.m. obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Ratownicy TOPR zwracają uwagę, że silny, zmienny wiatr utworzył w rejonach grani, żlebów i zagłębień terenu niestabilne depozyty śniegu, które mogą być bardzo niebezpieczne.

„Poruszanie się w tych miejscach wymaga zachowania szczególnej ostrożności” – podkreślają ratownicy.

W obecnych warunkach w wyższe partie Tatr powinny wybierać się wyłącznie osoby doświadczone w turystyce zimowej, wyposażone w odpowiedni sprzęt: raki, czekan, kask oraz lawinowe ABC (detektor, sonda, łopata). Na niżej położonych szlakach również nie jest łatwo - jest mokro, błotniście, miejscami występuje lód i śnieg. Przydatne będą raczki i kijki trekkingowe.

Według prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, temperatura na szczytach Tatr w sobotę spadnie do minus 8 stopni Celsjusza, a wiatr osiągnie w porywach nawet 65 km/h, powodując zamiecie i zawieje śnieżne. W nocy temperatura może spaść nawet do minus 10 stopni.

Dolina Olczyska ponownie otwarta, ale z utrudnieniami

Dobra wiadomość dla turystów - od dziś ponownie otwarto Dolinę Olczyską. Dostępny jest zielony szlak na odcinku od Jaszczurówki do Polany Olczyskiej.

Dolina była zamknięta od końca października z powodu prac budowlanych przy nowym punkcie biletowym. Służby przypominają jednak, że prace trwają, a na szlaku mogą występować nierówności i błoto.

Należy pamiętać, że przed wyruszeniem w góry warto też sprawdzić aktualne komunikaty i prognozy pogody.