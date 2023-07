Tradycje flisaków pienińskich zostały właśnie wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Jak mówi prezes Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich Jerzy Regiec, to wielka nobilitacja tradycji, która trwa już niemal 200 lat.

Zdjęcie ilustracyjne / Grzegorz Momot / PAP

Jest to niesamowity prestiż dla nas i nobilitacja dla całego środowiska flisackiego. To jest podsumowanie pracy wielu pokoleń flisaków, bo w przyszłym roku będziemy obchodzić 90-lecie istnienia stowarzyszenia, a sam spływ ma dużo dłuższą już historię. Ja to oceniam jako podsumowanie całej flisackiej pracy pokoleń - podkreśla.

Czym są tradycje flisackie? W dużej mierze przekazywanie z pokolenia na pokolenie tej tradycji wiążącej się ze spływem, z realizowaniem spływów turystycznych, a także dbanie o przekazywanie stroju regionalnego. Flisacy, jako stowarzyszenie, dbają o podtrzymywanie tego stroju, o utrzymywanie go cały czas w użyciu - mówi.

Jak dodaje, najbardziej wyróżniającym się elementem stroju flisackiego jest niebieska kamizelka. Ona kojarzy się już wszystkim chyba w całej Polsce i nie tylko, głównie z flisakami. Jest to oczywiście strój górali pienińskich, ale w dużej mierze - może to brzydko zabrzmi - wypromowali go flisacy - zaznacza Jerzy Regiec.

Jak dodał, "jest cały zlepek różnych form, przekładający się na te całe tradycje flisackie". Cała to otoczka, która się wiąże z organizacją spływu. Wiadomo - zaczynamy mszami, flisacy uczestniczą w procesjach, w sprawach związanych z życiem duchowym i gospodarczym całego środowiska tutaj - podkreśla.

Zauważył, że specyficzne jest też nazewnictwo związane z flisactwem. W tym kontekście wymienił m.in. słowo "sprysa", czyli wiosło.

Turyści, którzy z nami płyną, przeważnie o tym wiedzą. Jest wiele nazw, które są związane wyłącznie ze spływem na Dunajcu i nawet nie do końca z flisactwem jako takim, tylko ze spływem konkretnie na Dunajcu. Przez te dziesiątki lat wytworzyło się tutaj swoiste nazewnictwo, które też jest poniekąd pisane jako ta nasza tradycja - dodał.

Jerzy Regiec zaznacza, że tradycje flisackie dalej będą przekazywane z pokolenia na pokolenie.

Nie mamy problemów z młodymi adeptami, z młodym narybkiem. Staramy się to przekazywać. Spływ jest działalnością, czy sposobem na życie, przekazywanym z pokolenia na pokolenie. 99 proc. flisaków, to są flisacy z pokolenia na pokolenie, tak jak w moim przypadku - ojciec pływał, dziadek pływał, syn mój zaczął pływać - zauważył.