Ratownik dyżurny Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego poinformował, że w masywie Świnicy znaleziono w czwartek ciało mężczyzny.

Śmigłowiec TOPR / Shutterstock

Jak wyjaśnił ratownik, dochodzenie w sprawie okoliczności śmierci mężczyzny prowadzi zakopiańska policja, która także ustala jego tożsamość. Nie wykluczył jednak, że może to być ok. 30 letni mężczyzna, który był poszukiwany przez TOPR w tym rejonie Tatr. W czwartek wyszedł on w góry i do tej pory nie powrócił.

Zaledwie 3 dni temu TOPR opublikował ostrzeżenie, w którym tłumaczył, że choć w górach panuje piękna pogoda, twarda warstwa śniegu, zalegająca w dużych ilościach szczególnie na wystawach północnych. Tylko w miniony weekend ratownicy udzielili pomocy 20 poszkodowanym turystom.