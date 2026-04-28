W Sylcznie na Pomorzu pożar strawił 7 hektarów lasu - poinformował we wtorek wieczorem rzecznik prasowy pomorskiej straży pożarnej mł. asp. Dawid Westrych. W akcji wykorzystano samolot gaśniczy.
Strażacy walczyli we wtorkowe popołudnie z pożarem lasu w Sylcznie w powiecie bytowskim (woj. pomorskie). Minęły cztery godziny zanim udało się go im opanować przed godz. 20.30.
W akcji wykorzystywany był samolot gaśniczy.
Spaleniu uległo 7 hektarów lasu. Trwa przelewanie i dogaszanie pożaru - przekazał we wtorek wieczorem mł. asp. Dawida Westrych.
W akcji gaszenia pożaru wzięło udział 25 zastępów straży pożarnej.