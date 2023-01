​W nocy z soboty na niedzielę w Tatrach zaczął wiać silny wiatr, osiągający prędkość w porywach do 100 km/h. Temperatura na szczycie spadła do -8 st. C. Z uwagi na silny wiatr wstrzymano kursowanie kolejki linowej na Kasprowy Wierch.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W niedzielę na Wielkiej Krokwi w Zakopanem zaplanowano konkurs Pucharu Świata w skokach, któremu mogą towarzyszyć trudne warunki spowodowane silnym wiatrem. Po południu podmuchy wiatru mają jednak słabnąć.

Warunki do uprawiania turystyki w wyższych partiach Tatr są trudne. Silny i porywisty wiatr powoduje łamanie się gałęzi i drzew na tatrzańskich szlakach.

Poruszanie się w takich warunkach jest bardzo utrudnione - ostrzega Tatrzański Park Narodowy.

W Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego.

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem

W niedzielę na wschodzie Polski spadnie więcej deszczu, a w całym kraju będzie wiał porywisty wiatr, osiągający prędkość do 60 km/h - powiedział Jakub Gawron, synoptyk Centralnego Biura Prognoz IMGW-PIB.

Jak przekazał, za sprawą niżu z centrum nad południową Szwecją, w niedzielę do Polski napywać będzie nieco chłodniejsze powietrze polarno-morskie. W poniedziałek spodziewane są kilkustopniowe spadki temperatur.

W niedzielę strefa opadów przesunie się z zachodniej nad wschodnią połowę kraju. Zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami, w całym kraju, możliwe są opady deszczu. Nieco intensywniejsze opady prognozowane są nad Polską centralną i wschodnią. Na Warmii i w Małopolsce suma opadów może dojść do około 10 mm. W obszarach podgórskich będą to opady deszczu ze śniegiem. W wyższych partiach Sudetów może spaść do 5 cm białego puchu. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na wschodzie kraju i w obszarach podgórskich Karpat do 9 stopni na zachodzie Polski. Wiatr umiarkowany i dość silny, w całym kraju porywisty, osiągający do 60 km/h. W obszarach podgórskich może osiągać od 70 do 80 km/h. Wysoko w górach porywy wiatru dochodzić będą w Karpatach do 100 km/h, w Sudetach do 110 km/h - powiedział Jakub Gawron z IMGW-PIB.