83-letni mieszkaniec gminy Nowy Targ został oszukany i okradziony przez dwóch mężczyzn narodowości romskiej, którzy weszli do jego domu pod pretekstem dopłaty do 14. emerytury. Oszuści wręczyli seniorowi dwustuzłotowy banknot kolekcjonerski, a następnie ukradli z kieszeni kurtki 5 tys. złotych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W sobotę w południe do otwartego domu 83-letniego mieszkańca gminy Nowy Targ weszło dwóch mężczyzn narodowości romskiej, informując o dopłacie do 14. emerytury. Oszuści weszli do pokoju, gdzie wręczyli gospodarzowi 200 złotych, jednocześnie żądając wydania 100 złotych. Zadowolony z dodatkowych pieniędzy emeryt z kieszeni kurtki, wyjął 100 złotych i wręczył mężczyźnie.

Następnie starszy z nich poprosił 83-latka, aby odprowadził go do drzwi wyjściowych. Na pożegnanie wyściskał mocno seniora, życząc jednocześnie zdrowia i szczęścia. W tym czasie drugi mężczyzna ukradł z kieszeni kurtki wszystkie pozostałe pieniądze.

200 złotowy banknot okazał się kolekcjonerski, a 83-latek stracił 5 tys. złotych.

Policjanci przestrzegają przed kontaktem z osobami nieznajomymi, które przychodzą do naszego domu i informują o dopłacie do 14. emerytury. Przypominamy, że dodatkowe emerytury wypłacane są w całości przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i nie ma żadnej dodatkowej dopłaty.

Oszuści mogą podawać się także za pracowników ZUS-u i oferować swoją pomoc przy załatwianiu formalności związanych z otrzymaniem 14. emerytury. Policjanci informują, że dodatkowa emerytura wypłacana jest bez konieczności składania dodatkowych pism, formularzy czy wniosków.

"Gospodarzu, nie daj się oszukać i okraść! Zabezpiecz swój dom przed swobodnym dostępem dla osób postronnych i domokrążców. Zamykaj drzwi na klucz. Pamiętaj, że nie każdy, kto do nas przychodzi, ma szczere i dobre intencje" - apelują funkcjonariusze.