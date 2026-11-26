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Instytucje publiczne mają dostać możliwość odmowy udostępnienia informacji, gdy zajdzie obawa, że ich udostępnienie zagrozi porządkowi publicznemu lub bezpieczeństwu państwa. Wstępny kształt przepisów w tej kwestii mamy poznać jeszcze w tym roku – wynika z informacji, do których dotarł reporter RMF FM Marek Mikołajczyk. Na alarm biją organizacje społeczne.

Informacja o pracach nad nowelizacją ustawy o dostępie do informacji publicznej trafiła do wykazu prac rządu w ubiegłym tygodniu.

„W obliczu aktualnej sytuacji geopolitycznej, związanej z napięciami międzynarodowymi, konfliktami zbrojnymi oraz zagrożeniami hybrydowymi, jest konieczne uregulowanie w przepisach rangi ustawowej ograniczenia dostępu do informacji publicznej ze względu na ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa” – czytamy w wykazie.

Mówiąc wprost: urzędy mają zyskać prawo do odmowy udostępnienia obywatelowi informacji, jeśli uznają, że zagrozi to bezpieczeństwu naszego kraju.

Od kilkunastu miesięcy zmagamy się z sytuacją, która realnie zagraża państwu polskiemu. Dostęp do informacji publicznej jest oczywiście wartością konstytucyjną, ale wartością konstytucyjną jest też bezpieczeństwo państwa. Uważam, że w sytuacji, w jakiej jest obecnie nasze państwo, bezpieczeństwo jest wartością nadrzędną – tłumaczy w rozmowie z RMF FM dr Joanna Knapińska, sekretarz Rady Ministrów, prezes Rządowego Centrum Legislacji, która odpowiada za przygotowanie projektu ustawy.

I argumentuje: do jednego z ministerstw co kilka lub kilkanaście dni wpływają wnioski, w których jeden z obywateli prosi o szczegółowe informacje dotyczące infrastruktury drogowej – np. o szerokości konkretnej drogi, nośności mostu znajdującego się na drodze, informacji o działkach znajdujących się nieopodal czy radarach znajdujących się przy jezdni.

Z pozoru każda z tych informacji jest kompletnie neutralna, bo dotyczy małego fragmentu drogi. Jeśli jednak zebrać wszystkie pisma, okaże się, że na przestrzeni kilku miesięcy wnioskowano o bardzo szczegółowe informacje dotyczące drogi na odcinku np. 200 km – podkreśla minister Knapińska.

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„Dostęp do informacji publicznej przysługuje każdemu”

Szefowa RCL w rozmowie z RMF FM zwraca przy tym uwagę na pewną anonimowość wnioskodawców. Ustawa mówi, że dostęp do informacji publicznej przysługuje „każdemu”. Bez względu na to, kto o daną informację wnioskuje, my musimy ją udostępnić – podkreśla nasza rozmówczyni. Tożsamość wnioskodawcy nie jest jednak w żadnym stopniu weryfikowana.

Prace nad projektem mają być prowadzone bez zbędnej zwłoki. Jak wynika z informacji RMF FM, jeszcze w tym roku opublikowany ma zostać wstępny projekt ustawy, który następnie trafi do konsultacji. Rada Ministrów ma pochylić się nad przepisami w pierwszym kwartale 2027 r.

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Prezes Watchdog Polska: Jestem przerażony

Sporo obiekcji do zapowiadanych zmian mają jednak organizacje pozarządowe zajmujące się transparentnością życia publicznego. Jak słyszymy, już dziś przepisy wystarczająco mocno regulują ochronę informacji.

Muszę powiedzieć, że jestem przerażony. Wszystko zależy od ostatecznego kształtu przepisów, ale jeśli wpiszemy do ustawy, że przesłanką odmowy udostępnienia informacji może być porządek publiczny, bezpieczeństwo czy ważny interes gospodarczy państwa, to będą to tak pojemne kategorie, że w zasadzie wszystko będzie można wyłączyć z jawności – ocenia w rozmowie z RMF FM Szymon Osowski, prezes Watchdog Polska.

Podobnego zdania jest Krzysztof Izdebski, prawnik z Fundacji im. Stefana Batorego. Z moich doświadczeń wynika, że na przestrzeni ostatnich lat propozycje zmian w przepisach o dostępie do informacji publicznej często opierają się na anegdotycznych przykładach, a nie pełnowartościowej analizie problemu – zwraca uwagę Izdebski. I jak dodaje, lista sytuacji, w których urzędy mają prawo odmówić udostępnienia informacji, powinna być bardzo ściśle i jasno określona, aby „nie rodziła pretekstów” do nadużywania prawa w tym zakresie.