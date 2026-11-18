Oceniono, że nie ma potrzeby zmian, ponieważ nie zmienił się poziom zagrożeń aktami o charakterze terrorystycznym. Wszyscy mają świadomość, że w Krakowie doszło ostatnio do zamachu, jednak to inny rodzaj aktu terroru, jednak wytyczne powstały między innymi po atakach na przedświąteczne zgromadzenia w europejskich miastach z użyciem samochodów.
Co zawierają te wytyczne?
To poradnik dla jednostek samorządów odpowiedzialnych za organizację i zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Zawiera zalecenia, które ograniczają możliwości celowego wjazdu pojazdów w ludzi uczestniczących w zgromadzeniach.
To zasady zabezpieczania rynków czy placów miejskich przy wykorzystaniu stałych bądź mobilnych zapór antyterrorystycznych. To także rozwiazania zmian organizacji ruchu w centrach miast. Wytyczne dotyczą też stworzenia dróg ewakuacji i dojazdu służb ratowniczych w przypadku niebezpiecznych zdarzeń.
Co do Krakowa, gdzie 7 listopada na Rynku Głównym doszło do strzelaniny - prezydent Łukasz Gibała zapowiedział, że jarmark bożonarodzeniowy odbędzie się w starej formule. Dodał, że miasto zwróciło się do komendanta miejskie policji z zapytaniem, czy potrzebne są dodatkowe zabezpieczenia na czas jarmarku. Żałoba już była. Skończyła się. Wszystkie wydarzenia w grudniu i w drugiej połowie listopada będą się odbywały zgodnie z planem - podkreślił prezydent miasta. Na ulicach prowadzących do Rynku Głównego i Małego Rynku zamontowane są tymczasowe zapory.