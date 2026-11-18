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Policja nie zwiększa poziomu zabezpieczeń zgromadzeń przed świętami Bożego Narodzenia. Nie zmieniają się procedury stosowane w tym okresie w zeszłym roku. Jak dowiedział się reporter RMF FM, do samorządów ponownie rozesłano natomiast wytyczne związane ze sposobem ochrony miejsc publicznych, w tym jarmarków świątecznych, wypracowane kilkanaście miesięcy temu.

Oceniono, że nie ma potrzeby zmian, ponieważ nie zmienił się poziom zagrożeń aktami o charakterze terrorystycznym. Wszyscy mają świadomość, że w Krakowie doszło ostatnio do zamachu, jednak to inny rodzaj aktu terroru, jednak wytyczne powstały między innymi po atakach na przedświąteczne zgromadzenia w europejskich miastach z użyciem samochodów.

Co zawierają te wytyczne?

To poradnik dla jednostek samorządów odpowiedzialnych za organizację i zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Zawiera zalecenia, które ograniczają możliwości celowego wjazdu pojazdów w ludzi uczestniczących w zgromadzeniach.

To zasady zabezpieczania rynków czy placów miejskich przy wykorzystaniu stałych bądź mobilnych zapór antyterrorystycznych. To także rozwiazania zmian organizacji ruchu w centrach miast. Wytyczne dotyczą też stworzenia dróg ewakuacji i dojazdu służb ratowniczych w przypadku niebezpiecznych zdarzeń.

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