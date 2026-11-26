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Policjanci ze stołecznego Śródmieścia rozbili międzynarodowy gang, który od kilku miesięcy napadał na przechodniów na Nowym Świecie w Warszawie. W ręce funkcjonariuszy wpadło 10 osób.

Do zatrzymań doszło w jednym ze sklepów na Nowym Świecie

Do zatrzymań doszło w jednym ze sklepów na Nowym Świecie / Policja

Zatrzymani to obywatele Polski, Francji i Ukrainy. Mają od 18 do 42 lat. Wśród nich są dwie kobiety.

Zatrzymane osoby stworzyły system zuchwałych napadów na przypadkowe osoby, które miały na sobie złote łańcuszki i inne kosztowności. Często wobec swych ofiar używały przemocy.

Przestępcy typowali przechodniów (fot. Policja)

Przestępcy typowali przechodniów. Następnie jeden z napastników zrywał na przykład łańcuszek z szyi poszkodowanego. Inny blokował próbę pogoni za sprawcą. Kolejna osoba używała gazu pieprzowego.

Jak wpadli podejrzani?

Policjanci analizowali zawiadomienia otrzymane od pokrzywdzonych, a także między innymi sprawdzali zapisy kamer monitoringu.

Ustalono, że przed kolejną akcją gang zbierze się w swym stałym miejscu, jednym ze sklepów monopolowych przy Nowym Świecie. Do tego sklepu weszli mundurowi. Tam zatrzymali dziesięcioro podejrzanych.

Trzy osoby trafiły do aresztu za rozboje. Pozostali mają policyjne dozory.

Funkcjonariusze odzyskali część ze skradzionych rzeczy. Łączna suma strat sięga kilkuset tysięcy złotych.

Policja nie wyklucza dalszych zatrzymań.

Zdjęcie z zatrzymania (fot. Policja)

Zdjęcie z zatrzymania (fot. Policja)