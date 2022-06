Czyste Tatry odbędą się w tym roku już po raz jedenasty. Misja edukacyjna Stowarzyszenia Czysta Polska trwa, a włączają się w nią kolejni wolontariusze oraz marki, które czują odpowiedzialność za przyszłość Planety. W tym roku do wielkiego sprzątania szlaków, jako partner strategiczny, dołącza marka McDonald’s Polska, która nie tylko zmienia się, by zostawiać dobry ślad, ale także prowadzi działania edukacyjne.

/ foto. Stowarzyszenie Czysta Polska /

Najważniejszą misją Czystych Tatr jest edukacja. Zarówno organizatorom, partnerom, ambasadorom, jak i wolontariuszom zależy na tym, by pewnego dnia, nie trzeba było organizować akcji sprzątania szlaków. By każdy turysta odwiedzający nasze najwyższe góry zostawiał po sobie tylko dobry - niewidoczny ślad. W tym kontekście niezwykle istotne jest zaangażowanie znaczących i rozpoznawalnych marek, które biorą odpowiedzialność za swoje działania względem Planety i tym samym dają dobry przykład.

W duchu tej idei, Stowarzyszenie Czysta Polska podjęło współpracę z McDonald’s Polska, który został nowym partnerem strategicznym akcji. Marka od lat zmienia się pod wieloma względami, by zostawiać jak najmniejszy ślad węglowy i minimalizować wpływ na środowisko naturalne. Niemal wszystkie opakowania, których używa się obecnie w polskich restauracjach McDonald’s są wykonane z papieru. A dzięki odpowiedniej segregacji i współpracy z polskim recyklerem, po przetworzeniu wracają do restauracji sieci m. in. w postaci ręczników papierowych, papieru toaletowego, a już niedługo także tacek do napojów.

Wiemy, że jeszcze wiele pracy przed nami, ale udało nam się wprowadzić wiele ciekawych rozwiązań. Dzięki opracowanej wspólnie z polskim recyklerem innowacyjnej technologii już dziś jesteśmy w stanie przetworzyć w bezpieczny sposób opakowania papierowe z domieszką polimeru nawet jeśli były zabrudzone po posiłku. Dziś przetwarzamy opakowania z 320 naszych restauracji. Dlatego właściwe segregowanie opakowań w naszych restauracjach jest ważne. Umożliwia nam to zamykanie obiegu i dawanie opakowaniom drugiego życia - mówi Anna Borys, dyrektorka ds. korporacyjnych McDonald’s Polska.

/ foto. Stowarzyszenie Czysta Polska /

To jednak nie wszystko. McDonald’s inspiruje do działania innych, dbając o wspólną przestrzeń. W ramach inicjatywy EcoHeroes, prowadzonej przy współpracy z organizacją Planet Heroes oraz lokalnymi samorządami, pracownicy firmy i wolontariusze regularnie sprzątają śmieci zostawione w przestrzeni publicznej.

Chcemy, żeby McDonald’s był dobrym sąsiadem dbającym o najbliższe otoczenie. Dlatego w ramach projektu EcoHeroes zachęcamy naszych pracowników do organizowania zbiórek odpadów w okolicach restauracji. Chcemy angażować i inspirować do zmian innych, dlatego łączymy siły ze Stowarzyszeniem Czysta Polska, które co roku wspólnie z wolontariuszami sprząta tatrzańskie szlaki. Serdecznie zachęcamy do rejestrowania się na to lipcowe wydarzenie i odwiedzenie naszej specjalnej strefy - mówi Katarzyna Kucisz-Rosłoń, Corporate Relations Manager McDonald’s Polska.

Zaangażowanie marki, o tym zasięgu działania, otwiera również przed Stowarzyszeniem Czysta Polska nowe możliwości komunikacji z młodymi ludźmi, których zadaniem będzie zadbać o naszą planetę w kolejnych dekadach.

Bardzo cieszymy się, kiedy duże korporacje i znaczące marki dołączają do naszych akcji sprzątania, ponieważ takim działaniem zostawiają dobry ślad. Dają pozytywny przykład i stają się benchmarkiem dla mniejszych firm, które mogą zobaczyć, jak wielką wartością jest zaangażowanie społeczne, czy odpowiedzialność za środowisko naturalne. To dla nas również nowe możliwości dotarcia do młodych ludzi, którzy będą decydować o przyszłości świata. Dzięki McDonald’s Polska nasz wspólny przekaz popłynie zdecydowanie szerzej i pozwoli wypracować dobre nawyki - powiedział prezes Stowarzyszenia Czysta Polska, Maciej Marculanis.

***

Czyste Tatry to wielka akcja edukacyjna organizowana w Zakopanem i Tatrach od 2012 roku. W dotychczasowych 10 edycjach wzięło udział 35 150 wolontariuszy, którzy znieśli z gór 6 719 kg śmieci. Partnerami wydarzenia zostali, jak co roku, Burmistrz Miasta Zakopane, Tatrzański Park Narodowy oraz Polskie Koleje Linowe.

Partnerem Strategicznym jest McDonald’s Polska, partnerem głównym Electrolux, a partnerami wspierającymi: Rekopol, Re_kologia, Jan Niezbędny, Biedronka, Charsznickie Pola Natury i GetHero.