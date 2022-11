Od dziś spore zmiany komunikacyjne we Wrocławiu. Rusza remont przy Moście Szczytnickim i kolejny etap przebudowy ulicy Pomorskiej. Co się zmieniło?

W związku z remontem torowiska na skrzyżowaniu alei Kochanowskiego z aleją Różyckiego - przez 6 tygodni Mostem Szczytnickim nie będą jeździły tramwaje w kierunku Sępolna.

Tramwaje 9 i 17 od skrzyżowania ulicy Sienkiewicza i Piastowskiej skierowano objazdem w obu kierunkach przez ulicę Piastowską, plac Grunwaldzki, ulicę Skłodowskiej-Curie, most Zwierzyniecki i ulicę Mickiewicza do pętli Sępolno.

Tramwaje linii 33 od Ronda Reagana jadą w obu kierunkach przez ulicę Skłodowskiej-Curie, most Zwierzyniecki i ulicę Mickiewicza do Sępolna.



Na odcinku Sienkiewicza/Piastowska - Sępolno - Sienkiewicza/Piastowska przez Most Szczytnicki, aleję Kochanowskiego, ulicę Moniuszki, aleję Paderewskiego i ulicę Mickiewicza uruchomiono kursy okresowej linii autobusowej nr 709.

Remont przy Moście Szczytnickim to niestety także utrudnienia dla kierowców. Mają nie dwa, a jeden pas w każdą stronę.

Kolejny etap przebudowy Pomorskiej

Dziś rozpoczyna się też drugi etap przebudowy ulicy Pomorskiej i placu Staszica, który ma potrwać około roku. To oznacza całkowite zamknięcie Pomorskiej od placu Staszica do ulicy Łowieckiej. Zamiast 3 linii tramwajowych jest autobus zastępczy.

Tramwaje linii 70 i 74 skierowano w obu kierunkach od placu Powstańców Wielkopolskich przez ulicę Trzebnicką i Żmigrodzką do pętli Poświętne. Tramwaje linii 15 jadą w dwie strony od placu Powstańców Wielkopolskich przez ulicę Trzebnicką do pętli Karłowice.



Pomiędzy placem Powstańców Wielkopolskich a Osobowicami uruchomiono okresową linię autobusową 714.