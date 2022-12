​W Karkonoszach ogłoszono pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. W górach jest do 60 centymetrów śniegu, a miejscami wiatr nawiał go jeszcze więcej. GOPR-owcy apelują, by nie wchodzić na zamknięte szlaki.

/ Karkonoski Park Narodowy / Facebook Informujemy o tym, żeby przestrzegać zakazów i zamkniętych szlaków, na których nie powinni znaleźć się turyści. Pamiętajmy, że Karkonosze mają bardzo dogodny układ szlaków. Wszystkie miejsca zagrożone lawinami mają swoje warianty obejściowe. Bezwzględnie należy z tych wariantów korzystać - mówi Grzegorz Tarczewski, zastępca naczelnika Grupy Karkonoskiej GOPR. Obecnie ze względu na zagrożenie lawinowe zamknięte są m. in. szlak przez Kocioł Łomniczki i Droga Jubileuszowa na Śnieżkę. Pełną listę zamknięć i informacje, których dotyczą one odcinków zamieścił w internecie Karkonoski Park Narodowy. "Odradzamy wyjścia" Warunki w Karkonoszach są bardzo trudne. Na Śnieżce jest dziś minus 12 stopni Celsjusza. Jak informuje KPN - po południu na szczycie wiatr może mieć w porywach prędkość nawet 110 kilometrów na godzinę. Na razie jest o połowę słabszy. Wiatr bardzo mocno obniża temperaturę odczuwalną. Poza tym widzialność jest bardzo ograniczona, zaledwie do 30 metrów. W związku z tym jeszcze przy padającym śniegu są to bardzo, bardzo trudne warunki - podkreśla Tarczewski. Odradzamy wyjścia w góry, a jeżeli już ktoś planuje wycieczkę, to apelujemy o szczególną rozwagę i bardzo wnikliwe przeanalizowanie warunków pogodowych w miejscach, do których będziemy się udawać - dodaje. To jakie warunki panują w górach można sprawdzić na stronie internetowej karkonoskiego GOPR.