Międzynarodowe Targi Turystyki i Czasu Wolnego we Wrocławiu to jedno z najważniejszych wydarzeń branży turystycznej w Polsce, które od lat przyciąga zarówno profesjonalistów, jak i miłośników podróży. To wyjątkowa przestrzeń inspiracji, gdzie można odkrywać nowe kierunki, planować wyjazdy i poznawać najnowsze trendy w turystyce. Już w dniach 27-29 marca ponownie zawitamy do Tarczyński Arena Wrocław.

/ Materiały prasowe

Podczas tegorocznej edycji swoją ofertę zaprezentuje ponad 230 wystawców z całego świata - od egzotycznych kierunków po lokalne perełki turystyczne. To niepowtarzalna okazja, by w jednym miejscu poznać propozycje biur podróży, regionów, hoteli i organizacji turystycznych, zainspirować się nowymi kierunkami.

Integralną częścią wydarzenia jest Festiwal Podróżników Swoją Drogą, który od lat przyciąga tłumy uczestników. Odbędzie się 18 spotkań z doświadczonymi globtroterami, inspirujące prelekcje i opowieści z najdalszych zakątków świata pozwalają przenieść się w podróż bez wychodzenia z sali konferencyjnej. W tym roku w menu m.in. Grenlandia, Ameryka Południowa, Nowy Jork, Senegal, znany podróżnik Drzemesio opowie o Kurdach - największym Państwie bez Państwa.

Program targów obejmuje także liczne warsztaty i spotkania z ekspertami, podczas których uczestnicy mogą zdobyć praktyczną wiedzę na temat planowania podróży, turystyki kulinarnej czy aktywnego wypoczynku. W Targowy piątek zapraszamy pracowników sektora turystycznego, w sobotę i niedzielę odbędą się spotkania i warsztaty dla indywidualnych odwiedzających.

Organizatorzy zadbali również o atrakcje dla całych rodzin. Na odwiedzających czekają strefy tematyczne, pokazy, aktywności dla dzieci oraz wydarzenia specjalne, które sprawiają, że targi są miejscem atrakcyjnym dla każdego - niezależnie od wieku. Przygotowaliśmy m.in. strefę sportową Decathlon, Miniciti przeprowadzi warsztaty dla dzieci z pracy w straży pożarnej i w szpitalu. Mali miłośnicy motoryzacji na pewno długo pozostaną na stoisku Pojazdowa, natomiast Ci, bardziej ciekawscy poeksperymentują z Stoisku MovieGate. A dla odważnych - warsztaty z egzotycznymi zwierzakami!

Nieodłącznym elementem wydarzenia są konkursy z nagrodami, gra targowa oraz liczne inicjatywy przygotowane przez wystawców. Do wygrania są m.in. wyjazdy, vouchery i wejściówki do atrakcji turystycznych. Szczególnie zachęcamy do udziału w Grze Targowej - zwycięzcy mogą liczyć na np. rodzinny wyjazd nad morze. Jednak największym hitem będzie wyjazd do Senegalu - zapraszamy na stoisko Wyprawa Senegal.

Międzynarodowe Targi Turystyki i Czasu Wolnego to trzy dni pełne inspiracji, wiedzy i dobrej zabawy - obowiązkowy punkt w kalendarzu wszystkich pasjonatów podróży. Współorganizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

27-29 marca 2026, Tarczyński Arena Wrocław.

