Czterej mężczyźni usłyszeli zarzuty włamania do bankomatu i kradzieży pieniędzy. Urządzenie w jednym z marketów w Głogowie na Dolnym Śląsku zostało wysadzone w środę w nocy. Skradziono ponad 90 tysięcy złotych.

1 lutego około godziny 2.00 w nocy wysadzono bankomat w jednym marketów w Głogowie. Sprawcy sforsowali wejście do sklepu. Potem doszło do eksplozji i kradzieży ponad 90 tys. zł.

Podejrzewanych 4 mężczyzn zatrzymano jeszcze tego samego dnia. Jak informuje prokuratura u dwóch z nich znaleziono gotówkę. Za skradzione pieniądze zdążyli sobie kupić już samochód, markową odzież, zegarek i elektronikę.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty włamania do bankomatu i kradzieży pieniędzy. Spowodowali też straty, które oszacowano na co najmniej 100 tys. zł. Wobec dwóch z nich zostaną skierowane wnioski do sądu o tymczasowe aresztowanie.

Mieli więcej na sumieniu

Jeden z podejrzanych był już karany za kradzieże z włamaniem. Drugiego poszukiwano w związku z wcześniejszym usiłowaniem kradzieży z włamaniem do samochodu. Trzeci z zatrzymanych trafił do zakładu karnego, ponieważ jak się okazało miał od odbycia karę więzienia.

Za włamanie do bankomatu i kradzież pieniędzy grozi do 10 lat więzienia.