Wyjątkowy mural powstał we Wrocławiu. To hołd dla wybitnej poetki

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W Przejściu Żelaźnicznym we Wrocławiu odsłonięto mural poświęcony Urszuli Kozioł – jednej z najwybitniejszych polskich poetek, wielokrotnie nagradzanej i przez lata związanej z Wrocławiem. To symboliczny gest, który ma przypominać mieszkańcom o jej wkładzie w rozwój kultury miasta.

Mural autorstwa Tomasza Brody powstał w Przejściu Żelaźnicznym, tuż obok Wrocławskiego Domu Literatury i redakcji miesięcznika „Odra”, z którym poetka była związana przez ponad pół wieku. Nowe dzieło sztuki miejskiej ma nie tylko upamiętniać Urszulę Kozioł, ale także stać się częścią codziennego życia Wrocławian.

Jarosław Perduta, dyrektor Departamentu Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Wrocławia, podkreślił, że bez Urszuli Kozioł trudno opowiedzieć historię powojennej kultury Wrocławia.

Urszula Kozioł była pierwszą kobietą, której przyznano tytuł Honorowej Obywatelki Wrocławia. To tylko jedno z wielu wyróżnień, jakie otrzymała. Jako miasto i wrocławskie instytucje kultury staramy się pielęgnować pamięć o wybitnych postaciach, które tworzyły naszą historię. Chcemy jednak, aby ta pamięć wykraczała poza mury archiwów i instytucji kultury, aby stała się częścią codziennego życia mieszkańców. Dzisiejsze odsłonięcie muralu jest tego doskonałym przykładem – powiedział Perduta.

Urszula Kozioł – życie i twórczość

Urszula Kozioł urodziła się w 1931 roku w Rakówce na Lubelszczyźnie, ale niemal całe dorosłe życie spędziła we Wrocławiu. Studiowała tu polonistykę, kierowała Wrocławskim Ośrodkiem Kultury, a także przez wiele lat współtworzyła miesięcznik „Odra”. Poetka debiutowała w 1954 roku, a jej dorobek obejmuje nie tylko poezję, ale także dramaty, sztuki dla dzieci, felietony i słuchowiska.

Wśród jej najważniejszych tomów poetyckich znajdują się m.in. „Gumowe klocki”, „W rytmie korzeni”, „Żalnik”, „Supliki”, „Klangor” czy „Raptularz” – ostatnia książka, która ukazała się w 2023 roku.

Nagrody i wyróżnienia

Twórczość Urszuli Kozioł była wielokrotnie nagradzana. Poetka otrzymała m.in. Nagrodę im. Kościelskich, Nagrodę Ministra Kultury, Wrocławską Nagrodę Poetycką Silesius, a także prestiżową Literacką Nagrodę „Nike” w 2024 roku za tom „Raptularz”. Jej wiersze tłumaczono na niemal wszystkie języki europejskie, a książki ukazywały się również za granicą.

Urszula Kozioł zmarła 20 lipca 2025 roku w wieku 94 lat. Została pochowana na Cmentarzu św. Wawrzyńca we Wrocławiu.