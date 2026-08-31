Wizerunek Andrzeja Zauchy na ścianie kamienicy. W Krakowie powstał wyjątkowy mural

RMF24

W Krakowie pojawił się nowy, wyjątkowy mural. Tym razem miasto postanowiło upamiętnić Andrzeja Zauchę – jedną z najważniejszych postaci krakowskiej sceny muzycznej. Malowidło, które powstało przy ul. Mogilskiej 43b, oficjalnie odsłonięto w poniedziałek w południe.

Andrzej Zaucha ma od dziś swój mural w Krakowie. Przy ul. Mogilskiej 43b pojawił się wielkoformatowy wizerunek jednego z najbardziej charakterystycznych głosów polskiej muzyki rozrywkowej.

Autorem muralu jest Piotr „Tuse” Jaworski, jeden z najbardziej cenionych polskich twórców street artu.

Obraz przedstawia Andrzeja Zauchę w trakcie występu, a całość utrzymana jest w ciepłych odcieniach beżu i brązu. To właśnie te barwy mają oddać energię i emocje, jakie artysta przekazywał publiczności podczas swoich koncertów.



Zaucha był jednym z wielkich mistrzów sceny. To artysta, obok którego trudno przejść obojętnie, jeśli choć trochę interesujemy się muzyką – mówił Piotr TUSE Jaworski.

Andrzej Zaucha to postać, której nie trzeba przedstawiać miłośnikom polskiej muzyki. „Byłaś serca biciem”, „Czarny Alibaba” czy „C’est la vie – Paryż z pocztówki” – te utwory na stałe wpisały się w historię rodzimej sceny rozrywkowej.

Zaucha był prawdziwym indywidualistą, który świetnie odnajdywał się zarówno w muzyce popularnej, jak i w jazzowych improwizacjach. To właśnie on wprowadził na polski rynek muzyczny takie gatunki jak soul i funk, stając się ich niekwestionowanym ambasadorem.

Fot. łukasz Gągulski, PAP / PAP

Kraków pamięta swojego artystę

Andrzej Zaucha urodził się w Krakowie w 1949 roku i przez całe życie był związany z tym miastem. Niestety, jego kariera została tragicznie przerwana 10 października 1991 został śmiertelnie postrzelony po wyjściu z Teatru STU w Krakowie.

Artysta spoczął na Cmentarzu Batowickim, a jego pamięć jest wciąż żywa wśród mieszkańców Krakowa. Warto przypomnieć, że Zaucha ma również swoją ulicę na osiedlu Górka Narodowa.

W tym roku przypada 35. rocznica tragicznej śmierci piosenkarza.

Mural przy Mogilskiej jest jednym z wydarzeń związanych z tegoroczną edycją Zaucha Fest, która przypomina twórczość i postać krakowskiego artysty poprzez koncerty, wydarzenia i projekty artystyczne.