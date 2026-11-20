RMF24

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Policjanci z kilku województw, przy wsparciu innych służb, zatrzymali 35-letniego mężczyznę i 21-letnią kobietę podejrzanych o wprowadzanie na rynek fałszywych leków. W trakcie akcji zabezpieczono podrobione preparaty o wartości około miliona złotych.

Jagoda Ekiert z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy poinformowała, że działania prowadzone były w pięciu lokalizacjach na terenie kilku województw.

Według ustaleń śledczych, nielegalne preparaty były oferowane przez internet, a następnie wysyłane do odbiorców w Polsce i za granicą za pośrednictwem firm kurierskich. W ramach procederu nadano kilka tysięcy przesyłek.

Podczas przeszukań funkcjonariusze znaleźli blisko 3 tysiące ampułek podrobionych preparatów do iniekcji, 112 przesyłek kurierskich przygotowanych do wysyłki, a także telefony, sprzęt komputerowy i dokumentację. Szacunkowa wartość rynkowa zabezpieczonych produktów wynosi około miliona złotych.

Zarzuty i możliwe konsekwencje

35-letni mężczyzna i 21-letnia kobieta odpowiedzą za wprowadzanie na rynek fałszywych leków.

Oboje usłyszeli zarzuty odpłatnego udostępniania sfałszowanych produktów leczniczych. Zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne grozi za to kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Niebezpieczne produkty

Policjanci podkreślają, że zabezpieczone preparaty miały wpływać m.in. na gospodarkę hormonalną, poziom glukozy we krwi oraz pigmentację skóry. Funkcjonariusze ostrzegają, że stosowanie takich środków może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia lub życia, ponieważ nie ma pewności co do ich składu, warunków produkcji i przechowywania ani możliwych skutków ubocznych.

Funkcjonariusze apelują o ostrożność przy zakupie produktów farmaceutycznych, zwłaszcza w internecie.

