RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Policjanci z Wrocławia zatrzymali 42-letniego mieszkańca powiatu wałbrzyskiego, który jest podejrzany o kierowanie gróźb karalnych wobec posłanki na Sejm RP. Mężczyzna miał wysyłać do parlamentarzystki SMS-y, które miały na celu jej zastraszenie. Grozi mu do 3 lat więzienia.

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego oraz Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu zatrzymali 42-latka, który podejrzany jest o kierowanie gróźb karalnych wobec posłanki KO na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Zastraszające wiadomości SMS

Jak ustalili śledczy, mężczyzna wysyłał na prywatny numer telefonu posłanki wiadomości SMS, w których znajdowały się groźby i słowa mające na celu jej zastraszenie. Wśród nich znalazły się m.in. sformułowania: „Jesteś do odstrzału”, „Jesteś skończona”, a także inne wiadomości o podobnym charakterze.

Policjanci szybko ustalili nadawcę gróźb. Okazał się nim 42-latek mieszkający na terenie powiatu wałbrzyskiego. Mężczyzna został zatrzymany i przesłuchany. Usłyszał już zarzut z art. 190 § 1 Kodeksu karnego, dotyczący kierowania gróźb karalnych.

Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego policyjnego dozoru, a także zakazu kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonej. Za kierowanie gróźb karalnych 42-latkowi grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

