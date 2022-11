​Tragiczny wypadek we Wrocławiu z udziałem turystycznego autobusu. Nie żyje kierowca, który wjechał pojazdem do przejścia podziemnego.

Zdjęcie z miejsca wypadku / Maciej Kulczyński / PAP

Na Placu Grunwaldzkim we Wrocławiu autobus turystyczny zderzył się z samochodem osobowym i w wyniku tego wpadł częściowo do przejścia podziemnego. Kierowcy autokaru nie udało się uratować.

Zdjęcie z miejsca tragicznego wypadku / Maciej Kulczyński / PAP

W autobusie było tylko dwóch pasażerów, którym udało się wydostać. Zostali przetransportowani do szpitala. Ze wstępnych ustaleń wynika, że są to obrażenia, które nie zagrażają życiu - mówi aspirant Aleksandra Freus z zespołu prasowego komendy miejskiej we Wrocławiu.

Nic nie stało się też kierowcy auta osobowego.