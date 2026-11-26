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Cieplice Śląskie-Zdrój, będące dziś częścią Jeleniej Góry, należą do najważniejszych miejsc na uzdrowiskowej mapie Polski. To najstarsze polskie uzdrowisko. Miejscowe wody termalne, których temperatura może osiągać 90 stopni Celsjusza, są najgorętszymi tego rodzaju wodami w Polsce.

Położone na Dolnym Śląsku Cieplice znajdują się w Kotlinie Jeleniogórskiej, pomiędzy Karkonoszami, Górami Izerskimi, Górami Kaczawskimi i Rudawami Janowickimi. Samo uzdrowisko leży na stosunkowo równym terenie, co ma znaczenie dla osób wybierających spokojne, piesze zwiedzanie.

Historia kurortu sięga średniowiecza

Jak podaje Polska Organizacja Turystyczna, początki zorganizowanej działalności uzdrowiskowej w Cieplicach wiążą się z joannitami. Zakon otrzymał te ziemie w 1281 roku z rąk księcia Bernarda, a już w 1288 roku funkcjonowało tu miejsce przeznaczone dla osób wracających do zdrowia.

Według „National Geographic” tutejsze źródła odkryto w 1175 roku. Z czasem kurort rozwijał kolejne formy terapii. W drugiej połowie XVI wieku prowadzono kuracje oparte na piciu wody, kąpielach i natryskach, natomiast w 1618 roku przygotowano pierwszy regulamin zdrojowy.

Do Cieplic przyjeżdżali przedstawiciele arystokracji, świata kultury i polityki. Wśród odwiedzających wymienia się królową Marysieńkę Sobieską, Izabellę Czartoryską, Hugona Kołłątaja, Johanna Wolfganga Goethego, Stanisława Poniatowskiego, pruskich monarchów i Johna Quincy’ego Adamsa, szóstego prezydenta USA.

Termalna woda w służbie zdrowia

Wody z Cieplic są słabozmineralizowane, fluorkowo-krzemowe. Stosuje się je w rehabilitacji po urazach oraz w leczeniu schorzeń narządu ruchu, chorób reumatologicznych i neurologicznych, osteoporozy, a także wybranych problemów układu moczowego.

Wody termalne Cieplic wyróżniają się wyjątkowo wysoką temperaturą, sięgającą nawet 90°C, co czyni je najgorętszymi źródłami termalnymi w Polsce. Przypisuje się im szereg właściwości prozdrowotnych. Intensywnie rozgrzewają organizm, wspomagają zwiększone wydalanie moczu, mogą ograniczać krystalizację kwasu moczowego i powstawanie kamieni nerkowych, a także sprzyjają mineralizacji kości. Wykazują również działanie antybakteryjne, mogą wspierać profilaktykę próchnicy oraz przyczyniać się do obniżenia poziomu cholesterolu całkowitego we krwi – choć ten ostatni efekt pozostaje przedmiotem badań.

Wyróżnikiem Cieplic jest leczenie balneologiczne chorób oczu. „Cieplice są jedynym uzdrowiskiem w Europie, w którym oczy płukane są leczniczą wodą termalną. Zabieg specjalnymi aerozolami mineralnymi trwa kwadrans. Nawilża, odżywia i poprawia ukrwienie zmęczonych pracą przy komputerze oczu” – czytamy na łamach „National Geographic”.

Kuracjusze mogą korzystać także z kąpieli, hydromasaży, inhalacji, zabiegów z borowiną, kinezyterapii oraz elektro- i światłolecznictwa. Na miejscu, od 2014 r., funkcjonują Termy Cieplickie.

Spacer po Cieplicach i okolicy

Uzdrowiskowy charakter dzielnicy tworzą nie tylko sanatoria i zakłady lecznicze, ale także zabytkowa zabudowa oraz tereny zielone. Jednym z najważniejszych miejsc jest Park Zdrojowy przy pałacu Schaffgotschów. Założony w XVIII wieku jako ogród francuski, został później przekształcony zgodnie z założeniami angielskiej sztuki ogrodowej. Pałac Schaffgotschów, ukończony w 1788 roku, przez ponad półtora wieku pozostawał własnością śląskiego rodu. Obecnie mieści się w nim filia Politechniki Wrocławskiej.

Niedaleko znajduje się również piękny Park Norweski z muzeum przyrodniczym. Budynek muzeum nawiązuje architekturą do norweskiego pawilonu. W zbiorach można znaleźć m.in. eksponaty przyrodnicze, minerały i pamiątki dokumentujące dzieje regionu.

Z Cieplic łatwo dotrzeć również do atrakcji Kotliny Jeleniogórskiej – Doliny Pałaców i Ogrodów oraz ruin zamku Chojnik.