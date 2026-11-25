RMF24

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Od 27 listopada kierowcy będą mogą korzystać z nowego połączenia drogowego między Polską a Czechami. Około 3-kilometrowy odcinek czeskiej autostrady D11 łączy się z drogą ekspresową S3 na granicy w Lubawce. To długo wyczekiwana inwestycja, która ma usprawnić ruch transgraniczny i odciążyć centrum Lubawki od ciężkiego transportu.

Już w najbliższy piątek (27 listopada) otwarty zostanie ostatni brakujący odcinek drogi ekspresowej S3, prowadzący od węzła Lubawka do granicy z Czechami.

Otwarcie nowego fragmentu autostrady to ważna wiadomość dla mieszkańców pogranicza oraz wszystkich podróżujących między Polską a Czechami. Dotychczas droga ekspresowa S3 kończyła się praktycznie w szczerym polu, a ruch tranzytowy, w tym ciężarówki, musiał przejeżdżać przez centrum Lubawki.

Teraz, dzięki nowemu połączeniu, znaczna część ruchu zostanie skierowana poza miasto.

Bezpłatny przejazd przez trzy lata

Dla kierowców ważną informacją jest fakt, że przejazd nowym odcinkiem autostrady będzie na razie bezpłatny. Opłaty zostaną wprowadzone dopiero po ukończeniu całej czeskiej autostrady D11, co planowane jest na lata 2028/2029.

Oznacza to, że przez najbliższe trzy lata podróżni mogą korzystać z nowej trasy bez dodatkowych kosztów.

Nowo otwarty odcinek to nie tylko ułatwienie dla lokalnych mieszkańców i turystów. Stanowi on także ważny element europejskiego korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk. Po zakończeniu wszystkich etapów budowy czeskiej autostrady D11, kierowcy będą mieli do dyspozycji pełne połączenie między polską S3 a czeską siecią autostrad.