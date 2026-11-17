RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Marzysz o miejscu, gdzie króluje spokój, wszechobecna zieleń i lecznicza siła natury? To wszystko znajdziesz w Wapiennem – urokliwym uzdrowisku ukrytym wśród wzgórz Beskidu Niskiego, zaledwie 12 kilometrów od Gorlic. To najmniejsze sanatorium w kraju nieprzerwanie przyciąga poszukiwaczy odpoczynku bez tłumów.

Tężnia solankowa w uzdrowisku Wapienne w gminie Sękowa w powiecie gorlickim (fot. Darek Delmanowicz)

Tężnia solankowa w uzdrowisku Wapienne w gminie Sękowa w powiecie gorlickim (fot. Darek Delmanowicz) / PAP

Małopolska słynie z miejscowości uzdrowiskowych – wystarczy wspomnieć Krynicę-Zdrój, Szczawnicę, Rabkę czy Muszynę. Jednak na tle dużych kurortów Wapienne urzeka swoją kameralnością. Dla wielu to właśnie jego największy atut.

Uzdrowisko jest położone tuż przy granicach Magurskiego Parku Narodowego i zachwyca malowniczymi krajobrazami.

Wapienne to idealne miejsce dla tych, którzy cenią sobie kontakt z naturą, a także aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu.

Lecznicza moc wód: tradycja od XVII wieku

Historia tego miejsca sięga aż XVII wieku, kiedy to kuracjusze po raz pierwszy docenili unikalne właściwości miejscowych wód mineralnych.

Oficjalny status uzdrowiska Wapienne otrzymało 8 kwietnia 1986 roku, ale tutejsze źródła od wieków przyciągają osoby z problemami reumatycznymi, ortopedyczno-urazowymi, a także cierpiące na choroby układu krążenia, oddechowego czy alergie.

Malownicze szlaki prowadzące przez ciszę lasów sprzyjają rekonwalescencji i prawdziwemu resetowi.

Wapienne to jednak coś więcej niż lecznicze źródła i kąpiele siarkowe. W ostatnich latach miejscowość wzbogaciła się o nowoczesną infrastrukturę rekreacyjną. Na kuracjuszy oraz turystów czekają tu:

- amfiteatr (gdzie odbywają się wydarzenia kulturalne),

- tężnia solankowa,

- przepiękny Ogród różany Marysieńki,

- place zabaw,

- liczne edukacyjne ścieżki spacerowe.

Atrakcją jest 25-metrowa wieża widokowa na górze Ferdel, z której podczas dobrej pogody można dostrzec nawet Tatry. Dla aktywnych spacer zielonym szlakiem na szczyt będzie dodatkową atrakcją – trasa zajmuje około godziny i polecana jest każdemu, bez względu na kondycję.

Amfiteatr w uzdrowisku Wapienne (fot. Darek Delmanowicz)

Przyroda, historia i... jaskinie!

Miłośnicy przyrody i geologicznych ciekawostek z pewnością powinni odwiedzić rezerwat Kornuty, a także legendarną Jaskinię Mroczną – jedną z najdłuższych w całym Beskidzie Niskim.

Wapienne to także miejsce z bogatą tradycją. W XIX wieku ośrodek należał do rodziny Siemieńskich, a w czasach zaborów funkcjonował pod nazwą „Schwedelbad”. Lokalne opowieści tylko dodają mu uroku.