Małopolska słynie z miejscowości uzdrowiskowych – wystarczy wspomnieć Krynicę-Zdrój, Szczawnicę, Rabkę czy Muszynę. Jednak na tle dużych kurortów Wapienne urzeka swoją kameralnością. Dla wielu to właśnie jego największy atut.
Uzdrowisko jest położone tuż przy granicach Magurskiego Parku Narodowego i zachwyca malowniczymi krajobrazami.
Wapienne to idealne miejsce dla tych, którzy cenią sobie kontakt z naturą, a także aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu.
Lecznicza moc wód: tradycja od XVII wieku
Historia tego miejsca sięga aż XVII wieku, kiedy to kuracjusze po raz pierwszy docenili unikalne właściwości miejscowych wód mineralnych.
Oficjalny status uzdrowiska Wapienne otrzymało 8 kwietnia 1986 roku, ale tutejsze źródła od wieków przyciągają osoby z problemami reumatycznymi, ortopedyczno-urazowymi, a także cierpiące na choroby układu krążenia, oddechowego czy alergie.
Malownicze szlaki prowadzące przez ciszę lasów sprzyjają rekonwalescencji i prawdziwemu resetowi.
Wapienne to jednak coś więcej niż lecznicze źródła i kąpiele siarkowe. W ostatnich latach miejscowość wzbogaciła się o nowoczesną infrastrukturę rekreacyjną. Na kuracjuszy oraz turystów czekają tu:
- amfiteatr (gdzie odbywają się wydarzenia kulturalne),
- tężnia solankowa,
- przepiękny Ogród różany Marysieńki,
- place zabaw,
- liczne edukacyjne ścieżki spacerowe.
Atrakcją jest 25-metrowa wieża widokowa na górze Ferdel, z której podczas dobrej pogody można dostrzec nawet Tatry. Dla aktywnych spacer zielonym szlakiem na szczyt będzie dodatkową atrakcją – trasa zajmuje około godziny i polecana jest każdemu, bez względu na kondycję.
Przyroda, historia i... jaskinie!
Miłośnicy przyrody i geologicznych ciekawostek z pewnością powinni odwiedzić rezerwat Kornuty, a także legendarną Jaskinię Mroczną – jedną z najdłuższych w całym Beskidzie Niskim.
Wapienne to także miejsce z bogatą tradycją. W XIX wieku ośrodek należał do rodziny Siemieńskich, a w czasach zaborów funkcjonował pod nazwą „Schwedelbad”. Lokalne opowieści tylko dodają mu uroku.