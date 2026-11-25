RMF24

W powiecie oleśnickim na Dolnym Śląsku przez kilka lat dochodziło do tajemniczych kradzieży w prywatnych domach. Sprawa została w końcu rozwiązana dzięki pracy miejscowych policjantów. Okazało się, że za zniknięciem wartościowych przedmiotów i gotówki stała 53-letnia kobieta, która pracowała jako pomoc domowa.

Policjanci zatrzymali 53-letnią kobietę, która przez lata pomagała mieszkańcom powiatu oleśnickiego w pracach porządkowych w ich domach. Jak ustalili śledczy, nie ograniczała się jednak do wykonywania powierzonych jej obowiązków. Wykorzystując zaufanie pracodawców, miała systematycznie zabierać z ich domów gotówkę, biżuterię, monety kolekcjonerskie, markową odzież, a nawet elementy wyposażenia i dekoracji wnętrz.

Straty liczone w setkach tysięcy złotych

Łączne straty poniesione przez pokrzywdzonych sięgają nawet kilkuset tysięcy złotych. Kobieta miała zabierać pieniądze zarówno w polskiej, jak i zagranicznej walucie.

Policjanci z Oleśnicy połączyli ze sobą kilka spraw, które początkowo wydawały się niepowiązane. Dzięki dokładnej analizie zgromadzonego materiału dowodowego udało się ustalić, że wspólnym mianownikiem wszystkich kradzieży była ta sama osoba – kobieta zatrudniana do prac porządkowych. 53-latka usłyszała trzy zarzuty dotyczące kradzieży, w tym kradzieży mienia znacznej wartości.

Decyzją sądu kobieta najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Za zarzucane jej przestępstwa grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.