Wrocławski Zarząd Zieleni Miejskiej rozdaje mieszkańcom nasiona roślin miododajnych. Można je zasiać na przykład w doniczce na balkonie. To część akcji "Wrocław dla pszczół".

/ Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu / Materiały prasowe

Można sobie taką torebeczkę pobrać. Ona wystarcza na około 2 metry kwadratowe. Jeżeli ktoś ma więcej, może wziąć więcej. Chodzi o zmianę świadomości mieszkańców. Nie trzeba zakładać łąki, można mieć nawet doniczkę czy dwie na balkonie z tymi ziołami i te owady też będą zadowolone - przekonuje Marek Szempliński z Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu.

To jest właśnie taka pomoc nie tylko dla pszczół, ale w ogóle dla owadów zapylających. Są to rośliny przyjazne dla nich. Dzięki którym one się wyżywią i dzięki którym jest ich więcej - dodaje.

Nasiona można odebrać w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu, która znajduje się na wrocławskim stadionie przy alei Śląska 1.