Ma prawie 3,5 km długości i dwa nowe mosty, a jej wykonanie kosztowało 260 mln złotych. W sobotę we Wrocławiu otwarta zostanie Aleja Wielkiej Wyspy. Zapewni wygodne połączenie między wschodnimi a południowymi osiedlami Wrocławia.

/ Wrocławskie Inwestycje /

Ta trasa została zaprojektowana jeszcze przez niemieckich gospodarzy tego miasta na początku XX w. Daje połączenie między wschodnimi a południowymi osiedlami Wrocławia, szybciej będzie się można dostać też do największych atrakcji miasta - zoo i całego obszaru Hali Stulecia - powiedział podczas piątkowej konferencji prasowej prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Kierowcy będą mogli korzystać z nowej drogi od soboty 23 grudnia.

Aleja zmieni komunikacyjnie tę część Wrocławia. Podróż na Tarnogaj, okolice ul. Krakowskiej czy Gaj skróci się znacznie. Nie trzeba bowiem jechać już przez pl. Grunwaldzki czy pl. Społeczny.

Nową trasa łatwiej będzie dojechać do zoo, Hali Stulecia i Stadionu Olimpijskiego.

/ Wrocławskie Inwestycje /

Potężna inwestycja

Aleja Wielkiej Wyspy to 3,5 km drogi dla samochodów z wygodnymi chodnikami i trasami rowerowymi oraz dwa nowe mosty: 700-metrowy Olimpijski nad Odrą i most Na Wilczym Kącie nad Oławą oraz dwa wiadukty na przecięciu budowanej drogi z ul. Wilczą oraz ul. Wittiga.

Most Olimpijski nad Odrą to jeden z najdłuższych mostów w Wrocławia. Do budowy tej przeprawy zastosowano 14 podpór, a grunt pod nimi wzmacnia blisko 800 pali. Co ciekawe most w środku jest pusty. W ten sposób jego konstrukcja jest lżejsza, ale spełnia najwyższe parametry wytrzymałościowe. Nie będą mogły z niego korzystać samochody ciężarowe. Pojadą za to autobusy miejskie. Od soboty będzie tam kursować linia 143.

Most Na Wilczym Kącie to 350-metrowa przeprawa łącząca dwa brzegi Oławy. To klasyczna konstrukcja łukowa w zielonym kolorze.

/ Wrocławskie Inwestycje /

Przy trasie jest już wybudowanych kilka kilometrów dróg dla rowerów. Kolejne będą powstawać w najbliższych miesiącach. Będą też kolejne nasadzenia, Oprócz ponad 250 drzew już wsadzonych pojawi się tu blisko 750 kolejnych drzew ze znanych szkółek z Polski i Niemiec. Na Wielkiej Wyspie powstanie aleja lipowa, którą stworzą trzy gatunki tych drzew: szerokolistną, drobnolistną i srebrzystą.

Możliwość przejechania nową trasą nie oznacza zakończenie wszystkich prac.

Wykonawca będzie przez najbliższe miesiące kończył tę inwestycję uzupełniając infrastrukturę i systematycznie oddając ją do użytku - wyjaśnia Piotr Bujnowski z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu. Będą trwały prace przy drogach rowerowych i chodnikach, nasadzenia zieleni czy np. przebudowa skrzyżowania al. Armii Krajowej z ul. Bogedeina u południowego krańca AWW. To skrzyżowanie będzie bezpieczniejsze dla pieszych i rowerzystów, z pomocą dewelopera przebudujemy też drogę dla rowerów na wjeździe na estakadę.

To nie koniec prac

Do wykonania jest jeszcze część chodników, ścieżek rowerowych i prac brukarskich oraz układanie masy bitumicznej na drogach rowerowych. Do wiosny będą trwały prace przy przebudowie fragmentu ul. Międzyrzeckiej. Na wysokości mostu Olimpijskiego powstaną m.in. nowe przystanki dla autobusów i bezpieczne przejście dla pieszych.

Od 30 grudnia przez około 6 tygodni potrwa przebudowa przystanków tramwajowych na wysokości przystanku przy ul. Mickiewicza i ul. 8 maja. Wykonawca naprawi też tam szyny.

Zmiany w komunikacji

W tym czasie linia 12 będzie jeździć tylko do Stadionu Olimpijskiego, a 9 i 17 do skrzyżowania Paderewskiego/Mickiewicza. Komunikacja z pętlą Sępolno będzie odbywać się autobusami linii 115 i nową linią 143, która od 23 grudnia pojedzie na Sępolno z Lipy Piotrowskiej od strony Tarnogaju i ul. Krakowskiej przez Aleję Wielkiej Wyspy.

Do pętli dojedziemy też autobusem 345 (tylko w stronę Sępolna) i 941. Zmiany nastąpią również po stronie ul. Krakowskiej. Tam, w rejonie skrzyżowania Krakowskiej i Armii Krajowej, zostanie w nowej lokalizacji uruchomiony przystanek "Armii Krajowej" dla tramwajów 3 i 5 jadących w stronę Księża Małego. Wsiadać i wysiadać będziemy za wiaduktem. Korzystać z niego będą również autobusy linii 114 i 243.