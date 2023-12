W województwie warmińsko-mazurskim IMGW wydało alerty pierwszego i drugiego stopnia dotyczące silnego wiatru. W regionie może też dzisiaj padać śnieg, co może powodować zamiecie śnieżne. Kierowcy, którzy już dzisiaj wybiorą się w podróż na święta będą musieli uważać na warunki na drogach.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ostrzeżenia przed silnym wiatrem dotyczą niemal całego województwa. Tylko na zachodzie wiatr będzie słabszy. W środkowej części regionu obowiązuje pierwszy stopień ostrzeżenia, natomiast na zachód od Olsztyna wiatr będzie już silniejszy i tam alert ma drugi stopień.

Silne porywy wiatru, które mogą dochodzić nawet do 70-80 km/h mogą występować do wieczora. Synoptycy zapowiadają też opady deszczu ze śniegiem oraz śniegu, co może powodować zamiecie śnieżne, a na drogach mogą tworzyć się zaspy.

Warunki na drogach mogą być dzisiaj trudne. Przede wszystkim przy silnym wietrze przypominamy, aby nie parkować pod drzewami, ani w pobliżu przedmiotów, które mogą być podniesione przez wiatr. Jeżeli chodzi o drogi, to szczególnie kierowcy samochodów ciężarowych powinni uważać na silne podmuchy wiatru. W połączeniu ze śliską nawierzchnią może to prowadzić do utraty panowania nad pojazdem - mówi aspirant Tomasz Markowski, rzecznik warmińsko-mazurskich policjantów.

Osoby, które wybierają się już dzisiaj w podróż na święta, powinny sprawdzić dokładnie stan samochodu: czy uzupełniony jest poziom płynu do wycieraczek, czy same wycieraczki dobrze pracują i rozmazują wody, przez co utrudniają widzenie. W przypadku opadów śniegu trzeba też pamiętać o odśnieżeniu auta. Jazda takim "iglo" może słono kosztować. Policjanci mogą za to dać nawet trzy tysiące złotych mandatu.