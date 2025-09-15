Nietypowe zwierzę zaobserwowano w niedzielę na terenie leśnictwa Wilków na Dolnym Śląsku. To serwal sawannowy. Informację tę przekazało nadleśnictwo Głogów.

Serwal był widziany w niedzielę na terenie leśnictwa Wilków / Shutterstock

W niedzielę na terenie leśnictwa Wilków widziano serwala sawannowego. Informację taką przekazało nadleśnictwo Głogów.

Zwierzę prawdopodobnie pochodzi z hodowli. "Prosimy wszystkich o ostrożność szczególnie w okolicach Gola - Leśna Dolina" - czytamy w poście nadleśnictwa.

Jak podano, zwierzę przy pierwszym kontakcie nie wykazywało oznak chorób oraz agresji. "Zachowajmy jednak ostrożność, a w przypadku zauważenia zwierzęcia prosimy o kontakt z Nadleśnictwem Głogów" - dodano w poście.

Serwal - mistrz skoku i samotny łowca afrykańskich sawann

Serwal to jeden z najbardziej charakterystycznych kotów Afryki. Choć nie dorównuje wielkością lwom czy lampartom, jego smukła sylwetka i niezwykłe umiejętności łowieckie sprawiają, że trudno go pomylić z jakimkolwiek innym drapieżnikiem.

Dorosły serwal mierzy od 59 do 92 centymetrów długości (bez ogona), a jego ogon sięga 20-38 centymetrów. Masa ciała tego kota waha się od 7 do 13,5 kilograma, przy czym samce są nieco większe i cięższe od samic.

Serwal to kot średniej wielkości, wyróżniający się smukłą sylwetką, długimi kończynami i stosunkowo niewielką głową osadzoną na długiej szyi. Jego duże uszy doskonale wychwytują nawet najcichsze dźwięki, co czyni go wyjątkowo skutecznym łowcą.

Sierść serwala jest jasnożółta, pokryta czarnymi cętkami, a ogon, sięgający do pięt, zdobią czarne plamki i pierścienie. Nogi tego kota są najdłuższe w stosunku do wielkości ciała spośród wszystkich kotowatych. To właśnie dzięki nim serwal jest znakomitym skoczkiem - potrafi jednym susem wzbić się wysoko w powietrze, by schwytać zdobycz lub wypłoszyć ją z gęstej trawy.

Dieta - nie tylko gryzonie

Serwal to prawdziwy specjalista od polowań na drobną zwierzynę. W jego menu dominują gryzonie i inne małe ssaki, takie jak zającowate, wiewiórkowate, góralki czy kretoszczury. Nie gardzi też ptakami - potrafi upolować nawet flaminga czy cyraneczkę. Łowi również ryby, drobne gady, płazy oraz owady, w tym szarańczę. Ciekawostką jest, że serwal uzupełnia dietę świeżą trawą i owocami.

Poluje niemal wyłącznie z ziemi, wykorzystując swoje długie nogi do wysokich skoków. Atakuje z zaskoczenia, często odrywając wszystkie cztery łapy od podłoża.

Gdy serwal poluje na większą zdobycz, używa wszystkich kończyn, by ją obezwładnić, po czym szybko się wycofuje. Potrafi też kopać, by wydobyć ofiarę z podziemnych tuneli.