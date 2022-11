Tak dużych elementów jeszcze polskimi drogami nie przewożono. Dziś o 22:00 z Opola wyruszy gigantyczny ładunek. To elementy specjalnej maszyny do drążenia tunelu na odcinku drogi ekspresowej S19 Rzeszów - Babica. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na trasie transportu.

/ GDDKiA w Opolu / Materiały prasowe

Tunel na odcinku drogi ekspresowej S19 Rzeszów - Babica w woj. podkarpackim będzie drążony przez specjalną maszynę o długości 112 m i średnicy tarczy 15,2 m. Jest ona transportowana z Hiszpanii w elementach. Największe przypłynęły do Polski statkiem. Ze Szczecina do Opola przetransportowane je Odrą barkami i pontonami. Dalej ruszą lądem przez kilka województw.

Ciężarówki wiozące na platformach części maszyny będą ważyć nawet blisko 500 ton i mieć 74 metry długości. Na ich trasie kierowców czekają utrudnienia.

Od 22 do 6 rano, dokładnie w tym czasie transport będzie się odbywał. Prędkość jego poruszania się to jest 10 km/h. I te pojazdy, które będą na drodze będą musiały za transportem po prostu podróżować z taką prędkością - tłumaczy Grzegorz Dziedzina, pełniący obowiązki zastępcy dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Transport przygotowywano przez półtora roku. Został on podzielony na 3 konwoje. Dziś (11.11) z Opola rusza pierwszy z nich. Dojazd do Babicy zajmie mu ponad 20 dni.

Jest 6 kierowców do tego zaangażowanych, 15 pilotów i specjalny zespół samochodu serwisowego z wyposażeniem warsztatowym. Dodatkowo pojedzie jedna zastępcza ciężarówka. Będzie też ekipa zabezpieczająca między innymi zajmująca się tablicami wyświetlającymi informacje odnośnie utrudnień i którędy możemy je objechać, to będą dodatkowe służby zamykające skrzyżowania. Łącznie będzie około 50 osób przy tym konwoju pracować - mówi Robert Skuratowicz z firmy odpowiadającej za transport.

Najbliższe utrudnienia

11 listopada kolumna pojazdów wyjedzie o godz. 22:00 z Portu Famet w Opolu. Będzie jechać ul. Berylową i Oświęcimską. Kolejno drogą wojewódzką nr 423 konwój przejedzie przez miejscowości Przywory i Chorula oraz dalej DW424 w kierunku wjazdu na autostradę A4 w okolicach węzła Krapkowice.

Na tym odcinku transport będzie się poruszał między godziną 22:00 a 2:00 całą szerokością jezdni, zajmując dwa pasy ruchu.

/ GDDKiA w Opolu / Materiały prasowe

W sobotę 12 listopada o godz. 22:00 kolumna wjedzie na autostradę A4 na wysokości węzła Krapkowice. W tym czasie autostrada A4 (km 249) zostanie zamknięta pomiędzy węzłami Opole Południe i Krapkowice w obu kierunkach na około godzinę.

Od godzin popołudniowych w sobotę, wystąpią na tym odcinku (km 249) utrudnienia związane z demontażem barier ochronnych. W kierunku Katowic i Wrocławia będzie zwężenie lewego pasa ruchu - kierowcy będą mogli się poruszać prawym pasem. Taka zmiana organizacji ruchu będzie obowiązywała do wczesnych godzin porannych w niedzielę (13 listopada).

Na wysokości Góry św. Anny (około godz. 00:30) zaplanowano 45-minutowy postój konwoju. Około godziny 3:00 (13 listopada) z elementami maszyny wjedzie on na teren województwa śląskiego.

/ GDDKiA w Opolu / Materiały prasowe

W niedzielę 13 listopada około godziny 22:00 transport rusza dalej i będzie trwał aż do dotarcia do następnego miejsca postoju wyznaczonego na MOP Woźniki. Planowane jest to w godzinach porannych 14 listopada (poniedziałek).

Z przejazdem po tym odcinku wiążą się największe utrudnienia w województwie śląskim. Kolumna transportowa przejedzie bowiem przez największy w Polsce węzeł autostradowy łączący autostrady A4 i A1 w Gliwicach.

GDDKiA apeluje do wszystkich kierowców o ostrożność i korzystanie w miarę możliwości z tras alternatywnych. Więcej informacji na temat transportu można znaleźć na jej stronie internetowej.