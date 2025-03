​Od kilku dni nad Wrocławiem krąży samolot. Jak informuje miasto - to nie ćwiczenia. Specjalistyczna maszyna skanuje z góry teren całego miasta. Urzędnicy potrzebują danych do lepszego planowania przestrzeni. Projekt LifeCoolCity to innowacyjne na skalę światową rozwiązanie.

Wrocław chce wdrożyć nowe, proekologiczne rozwiązania. Wykonanie zdjęć z lotu ptaka teraz, tj. w okresie przed rozwojem wegetacji było bardzo ważne, ponieważ pozwala dostrzec wszystkie elementy infrastruktury, które wiosną czy latem zazwyczaj są przykryte koronami drzew. Dzięki pozyskanym danym zarówno z tych, jak i kolejnych planowanych w tym roku lotów, powstaną dokładne mapy miasta - m.in Mapa pokrycia terenu, Mapa drzew, Mapa roślinności czy Mapa nasłonecznienia. Urzędnicy wyznaczą też szare, czyli zbyt "zabetonowane" części miasta, poznają kondycję miejskiej roślinności i będą mogli się porównać do innych europejskich miast. Dla porównania - szacuje się, że inwentaryzacja ponad 2,5 mln drzew rosnących we Wrocławiu zajęłaby jednej osobie 24 lata. Projekt LifeCoolCity to dla Wrocławia przede wszystkim wiedza i profesjonalne narzędzia, jak Mapa koron drzew do jeszcze lepszego zarządzania zielenią i przestrzenią miejską. Dzięki nowoczesnym technologiom możemy precyzyjnie analizować stan środowiska i podejmować celowane decyzje, które realnie poprawią komfort życia mieszkańców. To narzędzie pozwoli nam nie tylko monitorować zmiany, ale też skutecznie przeciwdziałać negatywnym skutkom urbanizacji i zmian klimatu poprzez lokowanie zieleni tam, gdzie najlepiej "zadziała" w kontekście minimalizowana efektu miejskiej wyspy ciepła i podnoszenia komfortu życia mieszkańców - podkreśla Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Strategii i Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia. Wykonywane zdjęcia i ich dalsza analiza są częścią innowacyjnego na skalę światową projektu LifeCoolCity realizowanego w Wrocławiu a dofinansowanego przez Komisję Europejską i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Potrwa do 2029 roku

