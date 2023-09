Już w czwartek rozpocznie się 28. edycja Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju. Na miłośników gór czekają filmy, koncerty, prelekcje, spotkania z gwiazdami, ale będą też atrakcyjne wydarzenia skierowane do najmłodszych. "Prelekcje, spotkania są od godziny dziewiątej rano do dziesiątej wieczorem, natomiast od dziewiątej wieczorem do dziewiątej rano jest czas na zabawę ludzi gór" – tak na antenie Radia RMF24 mówił Maciej Sokołowski, dyrektor festiwalu.

Adam Bielecki na zdj. z 2019 r. / Aleksander Koźmiński / PAP Podczas imprezy jej uczestnicy będą mieli okazje spotkać się z wielkimi gwiazdami z Polski i ze świata, a nawet wybrać się z nimi na wspólną górską wędrówkę. Codziennie rano ruszają wyprawy piesze z naszymi gośćmi festiwalowym - np. z Leszkiem Cichym, Krzysztofem Wielickim czy Piotrem Pustelnikiem. Ale również z innymi, którzy są na festiwalu. Można pójść w naprawdę doborowym gronie - wyliczał Maciej Sokołowski, dyrektor festiwalu w rozmowie z Piotrem Salakiem. Jeżeli ktoś woli wyprawy rowerowe, to bez wątpienia także znajdzie coś dla siebie. To nie tylko festiwal pieszy, ale również festiwal rowerów górskich. Można się wybrać z Adamem Bieleckim na wyprawę rowerową czy też, już jutro, z Szymonem Godźkiem, który jest jednym z najlepszych na świecie rowerzystów freeriderów - mówił gość Radia RMF24. Warsztaty wspinaczkowe w Lądku-Zdroju Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rusza Festiwal Górski w Lądku-Zdroju Na uczestników czekają także warsztaty, podczas których będą oni mogli zdobyć lub rozwinąć swoje umiejętności. Czego będą dotyczyć? Będą warsztaty o tym, jak się asekurować samemu, co robić w sytuacjach awaryjnych, kiedy np. wyleci nam chwyt. Będzie nauka dynamicznego odpadania, czyli tego, jak spaść ze skały tak, żeby sobie nic nie zrobić - opowiadał gość Radia RMF24. Sokołowski podkreśla, że tego typu warsztaty z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością. 3 lata temu, w pierwszym roku pandemicznym, mieliśmy raptem 45 kursantów, teraz mamy 450 i pytania, dlaczego skończyły się już miejsca. Wszystkie okoliczne skałki są oblepione wspinaczami, a jeszcze w sobotę są zawody wspinaczkowe Lądek Big Wall. Naprawdę będzie się dużo działo - tłumaczył. Festiwal Filmów Górskich W ramach imprezy odbędzie się także Festiwal Filmów Górskich, na którym pokazanych zostanie około 30 filmów, w tym 14 premier. To jest najstarsza część festiwalu, kiedyś to był Przegląd Filmów Górskich, teraz mamy Festiwal Filmów Górskich. 30 filmów konkursowych, kilka pozakonkursowych, które są od National Geographic, około dwóch tysięcy minut. Tego prawie, że się nie da obejrzeć - mówił dyrektor festiwalu. Propozycja dla najmłodszych Do Lądku-Zdroju podczas festiwalu wraz z dorosłymi przybywa także mnóstwo dzieci, które także mogą liczyć na ciekawe atrakcje. Dla nich przygotowano Festiwal Młode Góry, podczas którego mają okazję spróbować swoich sił w ramach warsztatów wspinaczkowych, czy też spotkać się z wybitnymi podróżnikami podczas różnych zajęć. Wierzę, że za lat 15 czy 20 z tych "młodogórców" wyrośnie nowe pokolenie wspinaczy, którzy będą zdobywali świat - powiedział Sokołowski. Festiwal w Lądku-Zdroju potrwa do niedzieli. Opracowanie: Dorota Hilger Zobacz również: 28. Festiwal Górski w Lądku-Zdroju. Wyjątkowe wydarzenie dla miłośników gór Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego internetowego Radia RMF24



