Ponad dwa tysiące naukowców i popularyzatorów nauki przygotowuje 7. Śląski Festiwal Nauki, który w grudniu odbędzie się w Katowicach. W programie blisko tysiąc aktywności. Będą specjalne strefy: motorsportu oraz strefa chorób poprzemysłowych. Festiwal potrwa trzy dni.

Śląski Festiwal Nauki (zdjęcie archiwalne) / Andrzej Grygiel / PAP

Tegoroczna edycja Śląskiego Festiwalu Nauki będzie pierwszym z wielu wydarzeń w Europejskim Mieście Nauki. Katowice uzyskały ten prestiżowy tytuł w 2024 roku, wcześniej nie otrzymało go żadne miasto Europy Środkowo-Wschodniej.

Startujemy 9 grudnia wielkim widowiskiem otwarcia w Spodku. Przygotowuje je trzech wielkich artystów: Jan P. Matuszyński, Miuosh i Zbigniew Rokita, który pisze scenariusz. Widowisko będzie miało związek z nauką. To obraz, muzyka i opowieść. Pokaże na scenie w sposób atrakcyjny, rozrywkowy i pouczający to, jak postrzegamy naukę na Śląsku i to, co chcemy, żeby nauka ze Śląskiem zrobiła czyli to, co zrobił z nim przemysł ciężki, wydobywczy w ostatnich 150-200 latach. Uczynił go najprężniejszym, najbardziej dynamicznie rozwijającym się regionem Polski i jednym z takich w Europie - mówi prof. Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego.

Program 7. ŚFN Katowice będzie budowany w oparciu o ścieżki tematyczne Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024:

klimat i środowisko,

zdrowie i jakość życia,

przemysły przyszłości,

innowacje społeczne,

dziedzictwo przemysłowe i kulturowe,

kreacja i krytyka.

Podczas tegorocznej edycji festiwalu będzie też tematyka związana z siedemnastoma celami zrównoważonego rozwoju ONZ. Uczestnicy będą mogli zobaczyć pokazy naukowe na ponad 200 stanowiskach, wziąć udział w różnorodnych wydarzeniach, warsztatach i wykładach w języku polskim i angielskim. Dostępne będzie też tłumaczenie na język ukraiński oraz migowy. Na festiwalu nie zabraknie nowości. Wśród nich strefy specjalne, czyli strefa motorsportu oraz strefa chorób poprzemysłowych im. Jolanty Wadowskiej-Król. Z myślą o najmłodszych uczestnikach powstanie strefa pod nazwą: Dzieci budują Miasto Nauki.

7. Śląski Festiwal Nauki jest wydarzeniem bezpłatnym. Uczestnicy muszą się jednak zarejestrować.

Od 9 do 11 grudnia obowiązują indywidualne bezpłatne wejściówki do Międzynarodowego Centrum Kongresowego. Rejestracja zainteresowanych rozpocznie się z końcem września 2023 r. Na niektóre wykłady, warsztaty oraz wydarzenia specjalne będzie prowadzona dodatkowa rejestracja.

Festiwal organizują: Uniwersytet Śląski w Katowicach (lider i pomysłodawca przedsięwzięcia), Politechnika Śląska, Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, Politechnika Częstochowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach oraz Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Miasto Katowice (miasto gospodarz wydarzenia), Województwo Śląskie i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (współgospodarze).