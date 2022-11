Studenci Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uczą się badania zwierząt za pomocą ramienia haptycznego. To nic innego jak nowoczesny symulator. Jak działa?

/ Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu / Facebook

Dzięki symulatorowi można diagnozować najczęściej spotykane choroby układu pokarmowego koni i krów. Student wprowadza rękę do laminatu imitującego tylną część ciała zwierzęcia. Wsadza palec wskazujący w specjalny naparstek przymocowany do tzw. ramienia robotycznego. To ono za pomocą sterowania odpowiednimi silnikami generuje opory, dające imitację omacywania narządów.

Omacujemy nieistniejące, wirtualne narządy. Zwrotnie uzyskujemy poprzez zmysł dotyku informacje o kształcie i wielkości narządu, jego położeniu i konsystencji - tłumaczy prof. Artur Niedźwiedź z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

/ Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu / Facebook

Jak podkreśla profesor, dzięki symulatorowi, po raz pierwszy w historii dydaktyki można jednym kliknięciem myszy imitować najczęściej występujące u zwierząt choroby.

Cały proces badania nauczyciel nadzorujący obserwuje na ekranie monitora. Ma możliwość w czasie rzeczywistym udzielać wskazówek, korygować ustawianie i położenie dłoni, co w przypadku badania na żywym zwierzęciu jest niemożliwe - dodaje prof. Niedźwiedź.

Koszt ramienia haptycznego to 600 tysięcy złotych. Taki sprzęt posiada zaledwie kilka uczelni w Europie. W Polsce ma go tylko Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.