Zwierzę w potrzebie może liczyć na pomoc policjantów. Ostatnio udowodniły to mundurowe z powiatu milickiego (woj. dolnośląskie). Pomocy potrzebowało małe koźlę siedzące na poboczu drogi. Miało ranną nogę.

Ranne koźlę, któremu pomogły dolnośląskie policjantki / Policja Dolnośląska / Policja

Nietypowa sytuacja miała miejsce w ostatni piątek.

Dyżurny policji dostał zgłoszenie, że na poboczu drogi pomiędzy miejscowościami Joachimówka a Potasznia w powiecie milickim leży ranne koźlę.

Na miejsce pojechały policjantki drogówki, potwierdzając zasadność zgłoszenia.

Zwierzę miało zakrwawioną tylną nogę, najprawdopodobniej w wyniku zderzenia z pojazdem i nie mogło się samodzielnie poruszać.

Mundurowe ostrożnie przeniosły malca do radiowozu i zabrały go do weterynarza. Dla uratowania kończyny niezbędne było przeprowadzenie zabiegu.

/ Policja Dolnośląska