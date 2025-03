Daniel Z. został zatrzymany - podała policja we wtorek wieczorem. 32-latek w styczniu w centrum Głogowa na Dolnym Śląsku chciał staranować autem przechodniów. Głogowska prokuratura wystawiła wówczas za nim list gończy.

18 stycznia mężczyzna kierujący samochodem typu SUV próbował staranować pieszych na chodniku w centrum Głogowa w województwie dolnośląskim. Wstrząsające nagranie, ukazujące m.in. uciekających przechodniów, dostaliśmy wtedy na Gorącą Linię RMF FM.

Kierowca taranował samochody w Głogowie Gorąca Linia RMF FM

Na szczęście nikt nie został ranny.

32-latek został zatrzymany - podała policja we wtorek. Podejrzany jest o "popełnienie sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym". Grozi za to 6 miesięcy do 8 lat więzienia.