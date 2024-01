Od wielu godzin z pożarem wędzarni w Górze na Dolnym Śląsku walczy straż pożarna. Ogień pojawił się na tyłach jednego z supermarketów. Według informacji, do których dotarł RMF FM, straż pożarna ma problem z dostępem do wody. Komunikat w tej sprawie wydała burmistrz Góry.

Pożar wybuchł po godz. 17 przy ul. Dworcowej w miejscowości Góra (pow. górowski, woj. dolnośląskie).

Ogień pojawił się w wędzarni na tyłach sklepu Intermarche. Jak przekazała RMF FM Państwowa Straż Pożarna, nie ma osób poszkodowanych. Z obiektu wyszło 6 pracowników przed przybyciem strażaków.

Informację o zdarzeniu opublikował w mediach społecznościowych również radny Rady Powiatu w Górze Mirosław Żłobiński. "Wiele jednostek straży walczy z pożarem na ulicy Dworcowej w Górze" - napisał radny.

Problem z wodą do gaszenia pożaru?

Według informacji, do których dotarł RMF FM, straż pożarna ma problem z dostępem do wody - strażacy muszą jeździć po mieście po wodę niezbędną do akcji gaśniczej, ponieważ nie ma jej w hydrantach w pobliżu miejsca pożaru. Według nieoficjalnych informacji to kolejna strażacka akcja gaśnicza, podczas której brakuje wody.

Komunikat w tej sprawie wydała burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz.

"W związku z informacjami na temat niesprawnych hydrantów na ul. Dworcowej, które utrudniają akcję gaśniczą przy pożarze sklepu Intermarche informuje iż na podstawie informacji udzielonych przez pracowników Techniki Komunalnej TEKOM wszystkie hydranty są sprawne. Zostało to zweryfikowane przez pracowników TEKOMu. Z uwagi na bardzo duży pobór wody z sieci wodociągowej Strażacy korzystali z innych dostępnych magistrali na terenie miasta. Na miejscu akcji gaśniczej znajdują się pracownicy Techniki Komunalnej TEKOM" - czytamy w komunikacie (pisownia oryginalna).