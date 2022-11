​Jutro drugi mecz naszej reprezentacji na mistrzostwach świata w Katarze. Polska zmierzy się z Arabią Saudyjską. Kto wygra? Osiołek Zidane z wrocławskiego zoo wytypował zwycięstwo... Saudyjczyków.

Typowanie meczu polegało na tym, że na wybiegu osiołka ustawiono dwa obrócone do góry dnem wiaderka. Przy jednym była flaga Arabii Saudyjskiej, a przy drugim Polski. Na obu wiaderkach postawiono jabłka.

Niestety, osiołek jako pierwsze zjadł jabłko z wiadra naszego przeciwnika, co można interpretować tak, że wygrają nasi rywale.

Jednak cały czas wierzę w naszą, polską reprezentację. Liczmy na to, że Zidane dziś się pomylił - mówił Kamil Szewczyk, opiekun zwierząt w zoo we Wrocławiu.

Można powiedzieć, że osiołek z wrocławskiego ogrodu zoologicznego to już piłkarski ekspert. Typowaniem wyników zajmuje się od Euro 2016. Prawidłowo wytypował między innymi, że koszykarski Śląsk Wrocław będzie mistrzem Polski.

Zidane przyjechał do Wrocławia z Francji. Jego imię - nawiązujące do francuskiego piłkarza Zinedine'a Zidana - stało się inspiracją do tego, by - tak jak zwierzęta z innych ogrodów - typował wyniki sportowych zmagań.

Dołączył do takich zwierząt jak pingwin czy ośmiornica z Niemiec. Jest już marką, jeśli chodzi o typowanie - wymienia Weronika Skupin z wydział marketingu wrocławskiego ogrodu.

Opiekunowie osiołka podkreślają, że jest on bardzo towarzyski. Co ciekawe, ma na wybiegu swoją piłkę, którą gryzie i kopie.