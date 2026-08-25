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Policjant z aktem oskarżenia po interwencji w Kłodzku. „Zastosowane środki były niewspółmierne”

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 25 sierpnia (11:50)

O stosowanie przemocy wobec zatrzymanego mężczyzny, który nie stawiał oporu i stosował się do poleceń, oskarżyła Prokuratura Rejonowa w Dzierżoniowie policjanta z Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu. Według śledczych funkcjonariusz miał uderzyć mężczyznę podczas zakładania kajdanek.

Policjant z aktem oskarżenia po interwencji w Kłodzku. „Zastosowane środki były niewspółmierne”
Policjant oskarżony o użycie przemocy wobec zatrzymanego, fot. zdj. ilustracyjne /Shutterstock
  • W lipcu 2025 r. w Kłodzku policjanci zatrzymywali mężczyznę podejrzewanego o oszustwo metodą „na wnuczka”.
  • Sprawdź, co zarejestrował miejski monitoring i dlaczego prokuratura uznała użyte przez policjanta środki za niewspółmierne.
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Brutalna interwencja policji w Kłodzku

Do wydarzeń opisanych w akcie oskarżenia doszło w lipcu 2025 r. w Kłodzku. Policjanci z kilku dolnośląskich jednostek uczestniczyli w zatrzymaniu mężczyzny podejrzewanego o oszustwo metodą „na wnuczka”. W akcji brało udział ośmiu funkcjonariuszy. Dwóch z nich podjechało radiowozem pod ławkę, na której siedział poszukiwany mężczyzna. Pozostali zabezpieczali teren, aby nie mógł uciec.

Po wyjściu z pojazdu pierwszy z policjantów podbiegł do niego z bronią. Gdy mężczyzna, wykonując polecenie funkcjonariusza, położył się na ziemi, w trakcie zakładania kajdanek został przez zatrzymującego uderzony ręką i kolanem, doznając złamania kości nosa i rany oczodołu prawego. Po podbiegnięciu pozostałych policjantów zatrzymany został zabrany do radiowozu - relacjonował przebieg wydarzeń rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy prok. Mariusz Pindera.

„Zastosowane środki przymusu były niewspółmierne

Moment zatrzymania został zarejestrowany przez miejski monitoring. W ramach śledztwa prokuratura zwróciła się do biegłych o opinię z zakresu medycyny sądowej oraz z zakresu technik i procedur stosowanych w czynnościach policyjnych. 

Z uzyskanych opinii wynika, iż obrażenia naruszały czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni, natomiast zastosowane środki przymusu były niewspółmierne w stosunku do zatrzymanego, niestawiającego oporu i wykonującego polecenia – podkreślił prok. Pindera.

Według prokuratury oskarżony policjant, funkcjonariusz Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, nie przyznał się do zarzutu i odmówił składania wyjaśnień. Sprawę rozpozna Sąd Rejonowy w Kłodzku. 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Kłodzko
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