82-letnią kobietę - z powodu choroby przykutą do łóżka - i 89-letniego mężczyznę ewakuowali z silnie zadymionego domu na wrocławskich Krzykach dwaj policjanci. Funkcjonariusze, którzy podjęli interwencję jeszcze przed przyjazdem strażaków też podtruli się tlenkiem węgla.

Akcja na wrocławskich Krzykach / KMP Wrocław / Policja

Do zdarzenia doszło wczoraj ok. 17.00. Policjanci otrzymali zgłoszenie o kłębach dymu wydobywających się z domu jednorodzinnego przy ulicy Glebowej we Wrocławiu. Wewnątrz były dwie starsze osoby, w tym kobieta ze względu na chorobę niezdolna do samodzielnej egzystencji.

Policjanci narażając swoje zdrowie i życie przystąpili do natychmiastowej ewakuacji starszej kobiety i mężczyzny. Na szczęście funkcjonariusze bezpiecznie wyprowadzili poszkodowanych na zewnątrz. Na miejsce przyjechała straż pożarna oraz pogotowie ratunkowe - poinformował podkom. Wojciech Jabłoński z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Do szpitala z objawami zatrucia tlenkiem węgla zostali przewiezieni dwaj policjanci z komisariatu Wrocław-Krzyki oraz 82-letnia kobieta. Poszkodowani po otrzymaniu pomocy lekarskiej opuścili już placówkę medyczną.