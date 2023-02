Policja zatrzymała mężczyznę, który po dokonaniu kradzieży postrzelił w twarz ochroniarza z jednego ze sklepów w Lubinie. 28-latkowi grozi teraz do 10 lat więzienia.

W piątek ok. godz. 19. policjanci dostali zgłoszenie o kradzieży artykułów spożywczych w jednym z marketów w centrum Lubina.

Mężczyzna wybiegł z towarem, po ok. 100 metrach został dogoniony przez pracownika ochrony, który zauważył złodzieja. Doszło między nimi do szarpaniny - relacjonował st. asp. Krzysztof Pawlik z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie. W pewnym momencie mężczyzna wyciągnął broń pneumatyczną na gumowe kule i oddał strzał z bliskiej odległości w kierunku pracownika ochrony, który został raniony w twarz - dodał.

63-letni ochroniarz trafił najpierw do szpitala w Lubinie, a ostatecznie do specjalistycznej placówki we Wrocławiu, gdzie przeszedł zabieg. Według informacji policji, jego życie nie jest zagrożone.

Jak wyglądało zatrzymanie?

Napastnika zatrzymano w sobotę wieczorem w jednym z mieszkań w Legnicy. Mężczyzna zamknął się w nim, dlatego wezwano na pomoc strażaków.

Mężczyzna podjął próbę ucieczki z mieszkania, wyskakując z drugiego piętra. Jego ucieczka i tak by nie doszła do skutku, ponieważ cały budynek był otoczony przez kryminalnych z Lubina. Nabawił się on niestety urazu nogi i konieczne było udzielenie mu pomocy medycznej - powiedział asp. Pawlik.

Zatrzymany to 28-latek z Legnicy. Mężczyzna ukrywał się, ponieważ miał już na koncie zasądzoną wcześniej karę 8 miesięcy pozbawiania wolności, na którą nie stawił się do zakładu karnego - przekazał Pawlik.

Za dokonanie kradzieży rozbójniczej 28-latkowi grozić może do 10 lat pozbawienia wolności.