Jaja żółwia błotnego odkopano w leśnictwie Twardogóra na Dolnym Śląsku. Te będące pod ścisłą ochroną zwierzęta są tam od niedawna monitorowane, m.in. żeby sprawdzić, czy się rozmnażają. Leśnicy i naukowcy chcą się dowiedzieć, dlaczego z jaj nic się nie wykluło - mówi Weronika Tyczka z Nadleśnictwa Oleśnica Śląska.

/ Nadleśnictwo Oleśnica Śląska / Facebook

Naukowcy i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska razem z leśnikami kilka miesięcy temu przeprowadzili działania dotyczące monitoringu żółwia błotnego. Polegało to na tym, że założyli czujniki na skorupę żółwi, aby sprawdzić gdzie się one poruszają i czy mają młode.

Dzięki temu mogliśmy zobaczyć w wakacje, gdzie samice żółwia błotnego złożyły jaja. W październiku zauważyliśmy, że nic się zupełnie z nimi nie dzieje. Nic się nie wykluło więc stwierdziliśmy z naukowcami z Uniwersytetu Wrocławskiego, że zerkniemy i odkopiemy jaja. Sprawdzimy, co się dzieje - mówi Weronika Tyczka z Nadleśnictwa Oleśnica Śląska.

Znaleziono dwa gniazda. W jednym tylko 3 jaja, w drugim 9. Część z nich była w złym stanie. Pozostałe przeznaczono do badania. Naukowcy przeprowadzają proces naświetlania i czekają, czy może jeszcze przez pierwsze tygodnie coś z nich się wykluje. A później sprawdzimy, co się zadziało. Być może mała wilgotność, może za mało słońca. To wszystko się okaże w ciągu kilku tygodni - dodaje.

Wyginęły, ale udało się je przywrócić

W zbiorniku w okolicach Twardogóry żółwie błotne żyły jeszcze w latach trzydziestych - przekazuje Nadleśnictwo Oleśnica Śląska na swoim profilu w mediach społecznościowych. Zwierzęta wyginęły, ale udało się je jednak reintrodukować, czyli wprowadzić tam na nowo.

Żółwie błotne to najstarsze gady, które występują w Europie. Te które żyją koło Twardogóry mają idealne warunki - czytamy. Uwielbiają wodę, słońce i las. Nie lubią towarzystwa człowieka, dla nich to najgroźniejszy wróg. Są bardzo czujne. Czują nasze kroki i uciekają - wynika z zamieszczonej informacji.

Te zwierzęta są pod ścisłą ochroną, wpisano je do czerwonej księgi gatunków skrajnie zagrożonych. Jak informuje nadleśnictwo - na Dolnym Śląsku znajdują się zaledwie 4 stanowiska żółwi błotnych.