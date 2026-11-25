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Wraz z pierwszą niedzielą adwentu w Kościele rozpoczyna się nowy rok liturgiczny – wyjątkowy czas odnowy wiary, duchowego czuwania i ponownego przeżywania tajemnic zbawienia. Choć kalendarz świecki wyznacza początek nowego roku na 1 stycznia, dla wierzących prawdziwym otwarciem nowego cyklu jest właśnie wejście w adwentowe oczekiwanie na przyjście Chrystusa. Sprawdź, kiedy w 2026 roku wypada ten moment, jakie niesie ze sobą znaczenie i jakie tradycje towarzyszą mu w kościołach oraz domach.

Data rozpoczęcia adwentu jest ruchoma i zależy od niedzieli przypadającej najbliżej wspomnienia św. Andrzeja Apostoła, obchodzonego 30 listopada. W 2026 roku adwent potrwa 26 dni, obejmując cztery niedziele, ale niepełne cztery tygodnie, ponieważ Wigilia Bożego Narodzenia wypada w czwartek. To właśnie niedziela 29 listopada nie tylko otwiera czas radosnego oczekiwania na narodziny Jezusa, ale także inauguruje nowy rok liturgiczny w Kościele.

Cztery niedziele Adwentu

Adwent zawsze składa się z czterech niedziel, z których każda ma swoje wyjątkowe znaczenie i symbolikę. W 2026 roku harmonogram wygląda następująco:

I Niedziela Adwentu – 29 listopada - uroczyste otwarcieadwentu i nowego roku liturgicznego. W kościołach zapalana jest pierwsza świeca na wieńcu adwentowym, zwana świecą Proroków, symbolizująca nadzieję i oczekiwanie.

- uroczyste otwarcieadwentu i nowego roku liturgicznego. W kościołach zapalana jest pierwsza świeca na wieńcu adwentowym, zwana świecą Proroków, symbolizująca nadzieję i oczekiwanie. II Niedziela Adwentu – 6 grudnia - w tym roku data ta zbiega się ze wspomnieniem św. Mikołaja, biskupa Miry. Liturgia podkreśla wezwanie św. Jana Chrzciciela, a na wieńcu zapalana jest druga świeca – świeca Betlejemska.

- w tym roku data ta zbiega się ze wspomnieniem św. Mikołaja, biskupa Miry. Liturgia podkreśla wezwanie św. Jana Chrzciciela, a na wieńcu zapalana jest druga świeca – świeca Betlejemska. III Niedziela Adwentu (Gaudete) – 13 grudnia - to niedziela radości, podczas której kapłani mogą założyć szaty w kolorze różowym. Na wieńcu płoną już trzy świece, w tym świeca Pasterzy.

- to niedziela radości, podczas której kapłani mogą założyć szaty w kolorze różowym. Na wieńcu płoną już trzy świece, w tym świeca Pasterzy. IV Niedziela Adwentu – 20 grudnia - ostatnia niedziela przed świętami, kiedy liturgia skupia się na wydarzeniach bezpośrednio poprzedzających narodziny Jezusa, szczególnie na postaciach Maryi i św. Józefa. Zapalana jest czwarta, ostatnia świeca adwentowa.

Adwent kończy się w czwartek, 24 grudnia, po południu, tuż przed pierwszymi nieszporami uroczystości Narodzenia Pańskiego, czyli przed wieczorną Wigilią.

Symbolika i znaczenie adwentu

Słowo „adwent” pochodzi od łacińskiego „adventus”, oznaczającego „przyjście”. W tradycji Kościoła to czas świadomego wejścia w tajemnicę Bożego Narodzenia.

Adwent dzieli się na dwa etapy: od pierwszej niedzieli do 16 grudnia wierni skupiają się na oczekiwaniu powtórnego przyjścia Chrystusa na końcu czasów, natomiast od 17 do 24 grudnia liturgia koncentruje się na przygotowaniu do świąt, wspominając pierwsze przyjście Jezusa na świat.

W przeciwieństwie do Wielkiego Postu, adwent nie jest okresem pokuty, lecz radosnego czuwania, pełnego nadziei i duchowego nawrócenia. Liturgia posługuje się głównie kolorem fioletowym, który symbolizuje czas skupienia i przygotowania duchowego. Wyjątkiem jest III Niedziela Adwentu, kiedy to używany jest kolor różowy, oznaczający radość z bliskości świąt.

Tradycje i zwyczaje adwentowe

Adwent to czas bogaty w tradycje i praktyki religijne, które pomagają wiernym w duchowym przygotowaniu do Bożego Narodzenia. Jedną z najważniejszych jest uczestnictwo w roratach – porannych mszach ku czci Najświętszej Maryi Panny, odprawianych zazwyczaj przed świtem. Kościół pogrążony w ciemnościach rozświetlają jedynie świece i lampiony, symbolizujące czuwanie i oczekiwanie na przyjście Chrystusa. Szczególne miejsce zajmuje roratka – biała lub kremowa świeca przewiązana wstążką i udekorowana zielenią, ustawiana przy ołtarzu.

W wielu domach i kościołach centralnym symbolem adwentu jest wieniec adwentowy, wykonany z gałązek drzew iglastych i ozdobiony czterema świecami. Każda z nich zapalana jest w kolejną niedzielę adwentu, a ich światło przypomina o zbliżających się świętach. Kształt koła symbolizuje wieczność Boga, zieleń – nadzieję i życie, a cztery świece – kolejne etapy duchowego przygotowania.

Nieodłącznym elementem adwentowej tradycji jest także kalendarz adwentowy, który pomaga szczególnie dzieciom w codziennym odliczaniu dni do Wigilii. Początkowo służył on do motywowania najmłodszych do dobrych uczynków i modlitwy, dziś często przybiera formę ozdobnych kalendarzy z drobnymi upominkami lub słodkościami.