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Targowiska i bazary wracają do łask. Stowarzyszenie Handlu i Produkcji (SHiP) ruszyło z ogólnopolską kampanią #modanabazary, która ma przypomnieć Polakom o roli małych handlowców i producentów w lokalnej gospodarce. Do akcji dołączają kolejne targowiska z całego kraju, a organizatorzy podkreślają: Razem mamy moc.

Kampania #modanabazary wystartowała w mediach społecznościowych i już przyciąga uwagę internautów. Jednym z pierwszych elementów akcji jest grafika „Galerie kontra Bazary i targowiska”, pod którą użytkownicy mogą za pomocą emotek wskazać, gdzie wolą robić zakupy. Organizatorzy podkreślają jednak, że nie chodzi o rywalizację, ale o przypomnienie, że targowiska to wciąż ważna część polskiej gospodarki.

Tysiące rodzin, jeden cel – wsparcie lokalnych przedsiębiorców

Czas przypomnieć o tradycji miejsc polskiego handlu. Z targowiskami związani są nie tylko sprzedawcy, ale również producenci oraz wiele firm współpracujących. To cały ekosystem małych przedsiębiorstw, który przez lata był ważną częścią polskiej gospodarki – mówi Tomasz Stankiewicz, prezes SHiP. Do akcji dołączyły już m.in. targowisko Kawaleryjska w Białymstoku, rynek na Zawodziu w Częstochowie oraz Bazar Głuchów w Kruszowie koło Tuszyna, gdzie mieści się siedziba SHiP.

Bazar Głuchów – serce tradycyjnego handlu

Bazar Głuchów to miejsce, gdzie od lat spotykają się mali producenci, rodzinne firmy i lokalni przedsiębiorcy. Targowisko to nie tylko miejsce sprzedaży i infrastruktura. To przede wszystkim ludzie, często firmy rodzinne budowane przez wiele lat. Chcemy pokazać młodszemu pokoleniu, że ten model handlu nadal może się rozwijać i być atrakcyjnym sposobem prowadzenia własnego biznesu – podkreśla dr Michał Lesiak z Bazaru Głuchów.

Nowe pokolenie przedsiębiorców na start

Jednym z głównych celów kampanii #modanabazary jest zainteresowanie tradycyjnym handlem kolejnych pokoleń przedsiębiorców. Organizatorzy zwracają uwagę, że na targowiskach klient spotyka się bezpośrednio ze sprzedawcą, a często także z producentem. To sprzyja budowaniu lokalnych społeczności biznesowych i wzmacnia więzi między mieszkańcami.

Bazar Głuchów i SHiP mają na swoim koncie skuteczne działania na rzecz zmian w przepisach dotyczących mikroprzedsiębiorców. Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w pracach parlamentarnych, zgłaszając postulaty dotyczące m.in. Małego ZUS Plus, składki zdrowotnej czy opłat targowych. Na Bazarze Głuchów regularnie odbywają się spotkania z przedstawicielami życia publicznego, podczas których politycy mogą poznać realia prowadzenia najmniejszych firm.

Moda na bazary – nie tylko trend, ale i społeczna misja

Akcja #modanabazary to nie tylko promocja lokalnych targowisk, ale także apel do Polaków, by pamiętali o małych handlowcach i producentach podczas codziennych zakupów.

Chcemy przywracać modę na zakupy na bazarach i targowiskach, ale przede wszystkim pokazywać ludzi, którzy je tworzą. Bez nich te miejsca nie istnieją – podsumowuje Tomasz Stankiewicz, prezes SHiP.