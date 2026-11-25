RMF24

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Administracja USA miała po cichu wycofać się z pomysłu oferowania Rosji współpracy biznesowej w zamian za zakończenie wojny przeciwko Ukrainie. Jak podał w środę „Financial Times”, powodem było niewielkie zainteresowanie Moskwy proponowanymi projektami.

Władimir Putin w trakcie spotkania w Moskwie z amerykańskimi wysłannikami: Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem (fot. IMAGO/Vyacheslav Prokofiev/Imago Stock and People)

Władimir Putin w trakcie spotkania w Moskwie z amerykańskimi wysłannikami: Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem (fot. IMAGO/Vyacheslav Prokofiev/Imago Stock and People) / East News

Dziennik powołał się na źródła w amerykańskich władzach.

Priorytetem kwestie terytorialne i bezpieczeństwo

Według pięciu urzędników zaznajomionych ze zmianą podejścia specjalni wysłannicy USA Jared Kushner i Steve Witkoff przekazali europejskim partnerom, że relacje gospodarcze nie są już centralnym elementem polityki Waszyngtonu wobec Rosji.

Amerykanie mają obecnie koncentrować się przede wszystkim na sprawach bezpieczeństwa oraz kwestiach terytorialnych.

W ostatnich miesiącach Kushner i Witkoff sygnalizowali możliwość zaangażowania firm z USA w rosyjskie przedsięwzięcia naftowe i projekty związane z wydobyciem tytanu po zakończeniu wojny. Mówili też o ewentualnym powrocie rosyjskiego gazu przesyłanego rurociągami do Europy. Tego typu propozycje miały być zachętą dla Władimira Putina do zakończenia agresji na Ukrainę.

Moskwa oczekuje ustępstw Ukrainy

Jak wynika z informacji „FT”, rosyjskie władze początkowo przyjęły amerykańskie sugestie przychylnie. Z czasem jednak zainteresowanie taką współpracą osłabło. Moskwa miała zacząć uzależniać porozumienie pokojowe od ustępstw terytorialnych Ukrainy oraz przyjęcia innych warunków, których Kijów nie akceptuje.

Urzędnik amerykańskiej administracji, poproszony o komentarz, określił ustalenia dziennika jako „nieprawdziwe”.

Podczas rozmów w Abu Zabi, które odbyły się 10 i 11 listopada, rosyjska strona miała przekazać przedstawicielom USA, że Putin nie jest zainteresowany dodatkowymi porozumieniami gospodarczymi, które mogłyby złagodzić jego stanowisko.

Dano nam jasno do zrozumienia, że nie są zainteresowani tego typu interesami – powiedział jeden z przedstawicieli USA.

Inny urzędnik przekazał, że koncepcja gospodarczych zachęt została „odłożona na później”. Waszyngton miał przejść do „bardziej tradycyjnego” modelu negocjacji, opartego na formule „ziemia za pokój”.

Według kolejnego źródła „Financial Times” Władimir Putin nie zgodzi się na układ, jeśli nie będzie on przewidywał dalszych ustępstw terytorialnych ze strony Ukrainy.