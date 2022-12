To niezwykłe wydarzenie! Już po raz piąty Szkoła Podstawowa numer 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju we Wrocławiu organizuje Pływacką Sztafetę Charytatywną. 9 grudnia, uczniowie przepłyną dystans, który zostanie zasponsorowany przez darczyńców.

/ zrzutka.pl / Internet

Bardzo zachęcam do wsparcia. Płyniemy dla tych dzieci, które płynąć nie mogą - podkreśla Rafał Just, dyrektor SP84 we Wrocławiu.

Dochód ze sztafety trafi do podopiecznych Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Sponsorem może zostać każdy - uczniowie, rodzice, firmy oraz instytucje. Pomóc można poprzez prowadzoną w internecie zbiórkę. Każde wpłacone 5 złotych to przypłynięcie 25 metrów.

Ja brałam udział parę razy. W tamtym roku przepłynęłam kilkanaście basenów. Udało mi się - mówi jedna z uczennic.

Trzeba to zrobić, bo można komuś pomóc. To sprawia radość, a przy okazji jest też coś dla naszego zdrowia jak przepłyniemy tych kilka, kilkadziesiąt basenów - dodaje uczeń.

W poprzednich 4 edycjach sztafety zebrano ponad 20 tys. zł, przepływając ponad 100 km.