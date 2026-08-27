Nadużycia przy pomocy popowodziowej. „To pierwsze zatrzymania, ale z pewnością nie ostatnie”

RMF24

Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego na polecenie Prokuratury Europejskiej prowadzą od wczoraj działania na terenie Dolnego Śląska. Jak przyznał Jacek Dobrzyński - rzecznik koordynatora służb specjalnych, w sprawie zatrzymano kilka osób. Chodzi o oszustwa związane ze wsparciem dla osób poszkodowanych podczas powodzi w 2024 roku.

Rzecznik koordynatora służb specjalnych nie chciał powiedzieć, ile dokładnie osób zatrzymano. Nie podał też informacji o tym, kto to jest. Zaznaczył jednak, że czynności z zatrzymanymi nadal trwają i po ich zakończeniu służby wydadzą komunikat.

Traktujemy tę sprawę niezmiernie poważnie i priorytetowo – zaznaczył Dobrzyński.

Z wypowiedzi Dobrzyńskiego wynika, że 50 z 900 wniosków o wsparcie dla poszkodowanych podczas powodzi budzi podejrzenia agentów CBA. Chodzi o umowy zawierane przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego.

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych przypomniał na briefingu w Warszawie, że po powodzi w 2024 r. były przydzielane środki rządowe i unijne na pomoc powodzianom.

Agencje, mówię tutaj konkretnie o Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (...), zbierały informacje, kto został poszkodowany w powodzi, wpływały wnioski i na podstawie tych wniosków agencja przyznały pieniądze powodzianom - podkreślił Dobrzyński.

Ktoś wyciąga rękę po nieswoje pieniądze, a tego polskie państwo nie toleruje. To pierwsze zatrzymania w tej sprawie, ale z pewnością nie ostatnie – powiedział Dobrzyński.

Są cwaniaki, osoby, które kombinują, jak na powodzi zarobić, mimo że nie odniosły żadnej szkody. Te osoby podejrzewane są o przestępstwo - dodał.

Poinformował, że w ubiegłym tygodniu agenci CBA weszli do kilku instytucji, gdzie zabezpieczyli dokumenty, które trafiły do prokuratury, a ta wydała postanowienie o zatrzymaniach.

Wczoraj po południu agenci CBA zatrzymali kilka osób, które pozostają w dyspozycji prokuratury. Te osoby są dzisiaj od samego rana przesłuchiwane - przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

W sierpniu Wirtualna Polska poinformowała, że 4,5 mln zł pomocy powodziowej z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (KARR) trafiło do trzech podmiotów z jednej okolicy, mimo że cztery niezależne źródła wykluczają, by ucierpiały one w wyniku powodzi. Pieniądze otrzymały podmioty powiązane z wiceprezeską agencji, działaczką KO.