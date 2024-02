Blisko 500 ciągników ma pojawić się dziś we Wrocławiu. W mieście od wczesnych godzin porannych trwają protesty rolników.

/ Kamil Młynarczyk /

Jak mówił we wtorek prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, "w czwartek do Wrocławia zjadą się rolnicy nie tylko z otaczających Wrocław miejscowości, ale niewykluczone, że z sąsiednich województw".

We Wrocławiu jest bowiem przedstawicielstwo Komisji Europejskiej. Dlatego należy się spodziewać dużych utrudnień. Ograniczenia w rejonie ścisłego centrum potrwają przynajmniej do godz. 17:00. W tej sprawie jestem w ścisłym kontakcie z wojewodą i komendantem policji. Nasze wszystkie służby zostały postawione w stan gotowości - mówił we wtorek.

Rolnicy protestują przed urzędem wojewódzkim we Wrocławiu Kamil Młynarczyk /

Protest rolników we Wrocławiu Kamil Młynarczyk /

Pierwsi rolnicy dotarli przed budynek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w nocy.

Dlaczego rolnicy protestują?

Rolnicy nie chcą wdrożenia Zielonego Ładu, importu produktów rolnych z Ukrainy i domagają się wsparcia hodowli zwierząt. "Nasza cierpliwość się wyczerpała. Stanowisko Brukseli z ostatniego dnia stycznia 2024 roku jest dla całej naszej społeczności rolniczej nie do przyjęcia" - pisał w minionych dniach w oświadczeniu NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność".

Zielony Ład to pakiet unijnych ustaw, które mają umożliwić Europie osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Zmiany w prawie zakładają m.in. ograniczenia w stosowaniu pestycydów i nawozów. W ich ramach ma być realizowana także strategia "od pola do stołu", której celem jest zapewnienie zdrowszej żywności.