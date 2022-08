W szczytowych partiach Karkonoszy mamy dziś temeperaturę do 24 stopni Celsjusza. Wiatr jest słaby, a w widzialność bardzo dobra. Czy podobnie będzie w nadchodzacy weekend? Z prognoz wynika, że ma być on słoneczny. Goprowcy ostrzegają jednak przed burzami.

/ fot. Karkonoski Park Narodowy / Facebook

Zdaniem ratowników GOPR weekend będzie w Karkonoszach słoneczny i ciepły. Trzeba się jednak liczyć z burzami. Są one możliwe już dziś wieczorem. Może im towarzyszyć grad i porywisty wiatr. Burzowo ma być też w sobotę rano.

Należy to wziąć pod uwagę. W najbliższy weekend temperatury będą już trochę niższe. W szczytowych partiach Karkonoszy te prognozowane są na poziomie 15°C. Pamiętajmy o tym, że jeżeli w takich warunkach wychodzimy w góry, to należy zadbać o to, aby chronić skórę przed promieniowaniem słonecznym, które w górach jest trochę mocniejsze. Zadbajmy o to, aby nakremować się kremem z filtrem i o nakrycie głowy. Dajmy także o odpowiednie nawodnienie i oczywiście mierzmy siły na zamiary - podkreśla Sławomir Czubak, naczelnik Grupy Karkonoskiej GOPR.

Ratownicy przypominają też niezmiennie, by wybierając się w góry mieć naładowaną baterię w telefonie i zainstalowaną aplikację Ratunek.

GOPR podsumował połowę wakacji

Tylko w lipcu karkonoscy goprowcy udzielali pomocy 78 razy. Dla porównania w tym samym czasie przed rokiem interwencji było o 5 mniej. Ratownicy mówią, że mają nadzieje na spokojniejszą drugą połowę wakacji.

Z roku na rok w Karkonoszch jest coraz więcej wypadków, bo też i ruch turystyczny jest coraz większy. Od początku 2022 roku Grupa Karkonoska GOPR pomogła 374 osobom. W ubiegłym roku takich osób było 318.